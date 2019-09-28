比SARS還慘！港旅遊業陷「空前慘況」...800賓館沒錢交租面臨倒閉

▲示威活動至今仍在持續。（圖／記者黃彥傑攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

持續近4個月的「反送中」風波重創香港經濟，而旅遊業首當其衝。有旅行業者指出，遊客嚇得不敢來，全港逾2000間賓館慘無生意，叫苦連天，估計當中4成，即約800間賓館因經營者沒錢交租租金而面臨結束營業，並預計賓館倒閉潮會在十一月爆發；本來暑假旺季房間向來都爆滿，但今年入住率近乎零，慘況前所未見，「衰過沙士(SARS事件)。」

▲已有團體申請在10月1日大陸建政70週年當天舉行集會和遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

據《東方日報》報導，尖沙咀是賓館集中地，彌敦道美麗都大廈便有多達80間，但大部分房間都租不出去。香港旅館業協會創會會長梁大衛受訪表示，「由6月連串遊行示威開始，生意一直跌，暑假的訂房取消，7月生意減半，7月尾少了7成，8月初只剩1成，到9月接近零入住率，連續4、5天都沒生意，這是破紀錄的，有史以來最差！」

房間價格方面，梁大衛指出，「由每晚400元（港幣，下同），六月底起減到300元、250元、200元……都沒用，因為不是價錢問題，而是根本沒人來香港。8月示威者堵塞機場，連外國人也上不到機，他們都害怕了，減價也沒有用。」

▲香港迪士尼如今人潮銳減 。（圖／記者彭懷玉攝）

梁大衛估計，11月開始會爆發結業潮，「6成賓館是自置物業，其餘4成要交租金的會先被淘汰，他們每月交租約3萬元，連同其他費用約5、6萬元，連續5個月沒生意，就是虧2、30萬元」，聖誕和元旦又是另一旅遊旺季，但很難撐到年底，因為看不到希望，就算所有示威立即停止，外國人都要有幾個月時間觀望才敢來港。至於會否有人會接手，他不諱言，「沒人肯接火棒！」

4成賓館面臨結業，即相等於約800間，梁大衛推算，會有過千名從業員受影響，連同老闆有近2000人失業，「行行都差，到處都在開除員工，要找工作也很難」，政府免牌費和向中小企貸款有些幫助，但用處不大，始終都是搞事的人造成如今局面。

▼遊客不來旅遊業者處境艱難。（圖／記者彭懷玉攝）