捲入車下！大貨車綠燈起步…中風男走在車縫中來不及過完馬路遭壓傷

▲大貨車因視野死角，不慎撞上41歲男子，導致他捲入車下遭壓傷。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市南港路5日發生行人遭大貨車壓傷事故！一名41歲男子未依規定走行人穿越線，加上沒注意到紅綠燈變化，原本等紅燈的大貨車在綠燈起步時，因視野死角，完全沒看到前方有人，便油門一踩撞上去，所幸駕駛發現異狀後立即煞車察看，才避免釀成更嚴重車禍悲劇。

據了解，男子曾兩次中風，所以行動有些不便。依據當時大貨車行車記錄器，確時看不到前方有人經過，不過從另一個角度畫面，則清楚看到身穿紅衣藍褲的男子未走斑馬線，而是行走在車縫中要過馬路，不料竟捲入大貨車底下，所幸男子只受輕傷。

南港分局統計南港區2019年1月至8月份，大客、貨車事故發生數合計54件，其中肇事原因前5名分別為未注意車前狀況、變換車道不當、違規停車、未保持行車安全間隔及倒車未依規定等，而「視野死角」極可能為事故主要肇事因子。

大型車的視野死角較小型車輛為大，意即危險性較高。此外，大客、貨車轉彎時的「內輪差」也易導致事故發生，車身越長，形成的內輪差就越大！因此南港分局提醒，「請與大客、貨車保持距離以策安全」，警方也將針對轄內大客、貨車違規加強稽查取締，以維護良好的用路環境。

▼大型車的視野死角及轉彎時的內輪差都較大，因此行人應保持距離以策安全。（圖／記者孫于珊翻攝）

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