林志成放話館長：當場暴斃不負責！29日約戰自由廣場　警打臉：沒收到申請

▲林志成向館長發出挑戰，嗆聲「18秒把你打趴」。（圖／記者傅誠攝、翻攝自飆捍）

記者邱中岳、林昱萱／台北報導

55歲前健美國手林志成多次放話要挑戰館長陳之漢，不僅嗆聲說「18秒就把你打趴」、「如果當場暴斃，本人全不負責任」，之後還表示，將在29日於自由廣場舉辦「世界盃炎黃子孫武狀元擂台賽」，但令人匪夷所思的是，警方卻表示，根本沒有收到場地申請。

林志成曾多次放話要打趴館長，但由於比賽時間、地點不斷變動，讓不少網友對他是否真心要挑戰而感到疑惑。對此，林志成表示，比賽時間訂於29日下午3至5時，地點就在言論廣場，甚至還放話說，「在比賽之後，大家可以見證林總教練打倒陳之漢館長的魔咒神話，陳之漢館長專門教壞社會年輕學子敗壞道德觀念的一個惡瘤」。

林志成宣稱，總冠軍將獲得100萬元新台幣、價值上萬元的獎盃，以及用上萬元的純金箔刻製的獎狀，上頭也會刻上冠軍姓名。不過，雖然他講的慷慨激昂，但台北市警察局中正一分局卻表示，警方目前仍未收到申請，如果他未依集會遊行的規定，將會先行勸離，倘若私設擂台的話，也將會進行拆除。

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