上班搭捷運遇噁男「猛頂後庭」　OL霸氣「巴下去」怒喊：蹭什麼！

▲北京地鐵一號線建國門站。（圖／翻攝自《中新網》）

記者蔡儀潔／綜合報導

上下班時間是變態男犯案的高峰時機，北京的小秦近日早上在搭乘地鐵6號線時，就感覺到自己的後庭被人用下體頂蹭，而且動作幅度特別大。憤怒的她確認後，對準170公分的男子就是一耳光，並大聲喝斥「上下蹭什麼！」，帥氣舉動引起網友大讚。

據《北京青年報》報導，小秦當天早上8點半像往常一樣，乘坐6號線去上班，由於正值早高峰，車廂十分擁擠，她隨後感覺到有人用下體頂蹭自己，屈步弓腿，動作幅度很大，「我花了一站的時間確認這個行為，當時心跳的非常快，都快喘不上氣了。」

▲小秦決定給色男一點教訓。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

小秦透露，自己在確認性騷擾行為屬實後，平復心情放好手機，回頭看到對方是一名約170公分的青年男子，「我轉身後立刻擊打他的臉部和頭部，並大聲斥責上下蹭什麼！」該男子當時並沒有還手，只是別過頭去，試圖避開旁觀者的目光。

地鐵到站後，男子立刻下車，小秦緊緊跟著他前往換乘，期間變態男還試圖前來搭話，但她並未理睬，隨後看到2名執勤武警後，小秦將男子推過去，並陳述事情經過。在武警及地鐵工作人員的幫助下，該男子被押送至附近派出所，隨後被行政拘留。

小秦事後表示，自己工作日每天都乘坐這趟地鐵上下班，這是第一次遇見這樣的事情，但是身邊有朋友遇到過類似的情況，基本都小聲制止或是自己走開，這次是自己親身經歷，感覺該名男子動作極其熟練，不像是一時興起，更像是長期「頂族」，因此更覺得憤怒，想要給他一個教訓。

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▼ 猥褻男被捕 。（圖／北京青年報）