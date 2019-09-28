27次提及「台灣」　中共黨史研究院編寫70年《大事紀》

▲辜汪會談。（圖／翻攝自維基百科）

記者馬叔安／綜合報導

中共建政70周年將近，《新華社》27日公佈《中華人民共和國大事紀（1949年10月－2019年9月）》，以類似編年體的形式，展示大陸70年來各方面的成就。綜觀全文，共有27處提及「台灣」，多半是記載大陸歷屆領導人的對台方針，包括周恩來首次提出「爭取用和平的方式解放台灣」。

《大事紀》由中共中央黨史和文獻研究院編寫，編者按中寫道，該文展示中共建政70年來，「經濟、政治、文化、社會、生態文明建設以及國防和軍隊、『一國兩制』和祖國統一、外交、黨的建設等各方面取得的輝煌成就」。

▲《大事紀》中提及大陸歷屆領導人的對台方針，圖為大陸前國務院總理周恩來。（圖／翻攝自《新華網》微信公眾號）

全文第一次提到「台灣」，紀錄於1950年5月1日，「人民解放軍解放海南島。新中國成立後，人民解放軍向華南、西南、西北等地和沿海島嶼的國民黨軍隊殘餘力量展開最後的圍殲。到1950年6月，解放了除西藏、台灣和部分沿海島嶼以外的廣大國土。」

此外，《大事紀》中也提到大陸全國人大常委會在1979年1月1日發表《告台灣同胞書》；中美兩國政府為解決美國向台灣出售武器問題，在1982年8月17日發表「八一七公報」；1993年「辜汪會談」；2010年兩岸簽署《海峽兩岸經濟合作框架協議》；2019年1月2日舉行《告台灣同胞書》發表40周年紀念會等重要歷史節點。

除了台灣之外，「香港」和「澳門」則分別被提及了27次與17次，但對2014年在香港發生的「佔中」事件與今年的「反送中」風波皆隻字未提。

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