送給自己的教師節禮物　華南高商尤宥蓁資助國外貧童18年不間斷

▲▼ 華南高商尤宥蓁資助國外童18年不間斷。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

華南高商尤宥蓁老師看見台灣世界展望會針對女童進行議題倡導，及推動轉變非洲女童的困境、改寫她們的故事，尤老師更加碼資助一名非洲查德女童，用行動為她的生命帶來改變，對於身為老師的他相信這是最好的教師節禮物了！

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▲▼ 尤宥蓁樂於於任職學校與學童分享資助心得。（圖／記者翁伊森翻攝）

尤宥蓁說，「我從2001年開始資助第一個玻利維亞的男孩，18年來，資助過玻利維亞、盧安達、史瓦帝尼及馬拉威的孩子，動機很單純，就是趁我還有能力的時候就去做!」尤宥蓁任職於華南高商分享她的資助歷程，更在她任教期間將兒童的分享給班上的同學，期望透過自己與資助貧童的故事，讓學生看見世界的需要，並且將公益的種子播植在學生的心中。

尤宥蓁表示，「我還記得第一個資助的孩子是玻利維亞的男孩，他常會跟我分享，因為我的幫助屋頂修好了、地板補平了、有鞋子可以穿了，到最後他說他開始上學了，雖然我們在不同的國家，但我深刻的感覺到我們之間的連結是很緊密的。雖然之後他自立了，我也接續資助不同國家的兒童，但看見他們成長的那份感動跟愛是我堅持下去的動力，每一個都是我最珍貴的孩子。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處王昶評主任表示: 台灣世界展望會透過資助兒童計畫在國外幫助約24萬名貧童獲得教育、營養健康、水資源暨衛生、權益倡導及保護等服務工作。教育，能讓女童長大後有機會賺取收入，能養育出健康的下一代，並在自己的社區中發聲，轉變婦幼弱勢的情況，更可以終結童婚悲歌。邀請民眾為女童打造能自由追尋夢想的希望與未來，透過「資助兒童計畫」轉變1000個非洲女童的生命，未來在她們獲得發展並自立成家之後，就能轉變1000個家庭，甚至1000個社區與城鎮。您的資助，將為非洲注入改變的契機。