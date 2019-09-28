移居巴黎！12歲女童「30米高處跳下」輕生　妹淚揭：她跟爸爸吵架

▲12歲女童從大樓的30米高處跳下。（示意圖／取自Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

法國巴黎的十三區唐人街（Quartier chinois de Paris）近日發生一起墜亡事件，大陸一名12歲女童從30米高處墜下輕生，當場嚇壞一樓雜貨店的老闆娘。據悉，該名女童的妹妹事後向警方提到，在案發之前，姊姊曾和爸爸吵架。

綜合外媒報導，巴黎十三區警察局22日下午15點多接到電話稱，有一名年輕女孩倒在貝加莫大廈（tour Bergame）附近。據悉，事發當時並無直接目擊者，只有一樓雜貨店的老闆娘聽見從窗戶傳來的一聲巨響，不過，她並不知道女童是從哪一層墜落的。

貝加莫大廈的保全人員表示，他們接到雜貨店老闆娘的電話後就趕往現場，對女童進行心肺復蘇等急救措施，隨後，消防員抵達後，便對其施救了大約一小時，但仍無能為力，最後宣告不治，而醫生簽了「等待法醫確認死亡原因」的死亡證明書。

▲死者的妹妹透露，姊姊曾和爸爸吵架。（示意圖／取自Pixabay）

據悉，該名12歲女童就讀於舒瓦西大街（Avenue de Choisy）的卡米耶·克洛岱爾中學，她當時穿著運動服和網球鞋，身上沒有任何相關證件。警方到場後，立即在現場拉起安全線，阻止任何行人靠近，並開始調查，尋找墜樓女童的家人。

不久之後，一名大陸男子跑來向警方表示，他是該名女童的父親，因找不到自己的長女，所以非常擔心。隨後，警察便陪同該男子去到他的住處了解情況，一進到家裡，還看見女童的母親，以及2名分別為3歲和10歲的妹妹。

隨後，母親一聽建女兒的死訊傷心過度，被消防員送往附近醫院觀察。而女童的其中一位妹妹向警察表示，在事故發生前，姊姊曾和爸爸發生了爭執。

大樓保安員說：「這裡常有人輕生，我們幹這一行已經習慣了，今夏還有一名26歲的女子從旁邊的巴勒莫（Palerme）大樓跳樓。」據悉，該名女童還曾向同學抱怨，「自己在家裡遭到惡劣對待」，而原因似乎是與戀情有關。據悉，女童的屍體事後被送到巴黎法醫研究所進行屍檢，而現階段案情仍未明確，警方將不排除自殺、兇殺或意外墜樓等可能性，目前仍在調查中。

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