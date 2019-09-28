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1天2300元...熟女出租自己假結婚　2次「肉體交纏」後他秒變臉

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▲▼ 出租女友不給錢。（圖／都市新聞）

▲兩人的婚房。（圖／都市新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

面對家中長輩催婚，不少人會選擇「租女友回家」，貴陽39歲的周姓男子直接以每天521元（人民幣，下同，約新台幣2300元）的價格，租下35歲的小麗，帶回老家假結婚，期間甚至2度發生性關係。婚後兩人還去旅遊了幾天，但約定時間過後，小千卻絲毫沒有付錢跡象，並封鎖了小麗。

▲▼ 出租女友不給錢。（圖／都市新聞）

▲小麗婚禮當天。（圖／都市新聞）

據《都市新聞》報導，35歲的小麗當「出租女友」3年，她表示，做這行只為到處玩，還能賺錢，強調從不「出租」身體。今年8月初，一名家住貴州貴陽的39歲周姓男子，通過QQ群與她聯絡，表示想租她假結婚擺酒，將拿到的禮金部分用來還債，餘下的用來開設工廠。

「當時，我覺得他還挺靠譜的」，小麗說，「我們聊得挺好的，還說事情結束後，如果雙方有意，可以真的試著處一處」，接著兩人約定了具體的時間和價格，「租期從8月22日至28日，總共7天，每天521元。8月25日辦酒。來回的車費、吃住，由男方支付。」

▼ 剛開始兩人關係融洽。（圖／都市新聞）

▲▼ 出租女友不給錢。（圖／都市新聞）

婚禮當天，宴席擺了差不多50桌，禮金收了大概5、6萬元（約新台幣26萬元），周男的父母還給了小麗一封大紅包，但她按約定還了給周男。辦完喜酒，小麗與周男在當地玩了7天，期間雙方分擔支出，隨後兩人一直住在周家，可這時周男卻變了樣，不僅很少回家，就算偶爾回家也是喝醉了酒，「有時找不到吃的，打電話給他，還要被罵。期間有過兩次同房。」

▲▼ 出租女友不給錢。（圖／都市新聞）

▲周男封鎖了小麗。（圖／都市新聞）

約定日期到了後，小麗離開周家，但卻遲遲沒有收到款項，她9月中旬再度返回，卻找不到周男，打電話過去卻反被借錢，不久後，她甚至無法透過手機、微信、QQ跟周男聯絡，懷疑已被對方封鎖。

小麗表示，她本可以上門追討，但希望大家好來好去，假如對方賴著不付錢自己會報警。不過律師卻指出，由於雙方只作口頭承諾，沒有簽合約，再者，人的身體是不能出租，所以這種租賃協議是無效。

►欸~妳過來一下！妳過來一下

▼ 周男態度大轉變。（圖／都市新聞）

▲▼ 出租女友不給錢。（圖／都市新聞）

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