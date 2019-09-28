柯文哲看撐港遊行：鑰匙在北京　我們外面最多只是關心

記者陳家祥／台北報導

香港反送中風波持續延燒，由台灣民間團體發起的撐港遊行活動預計29日下午登場，對於是否會表態支持撐港遊行，柯文哲說，人有表達的自由也有不表達的自由，「我們對這種都是一種樂觀其成、順其自然，我覺得這樣，鑰匙還是在北京政府，我們外面最多只是關心，真正可以解決香港問題還是在北京政府」。

柯文哲28日受訪時表示，香港是台灣的鄰居，所以發生在香港的事情因為地理上的接近，都會影響到台灣，更何況香港是亞洲金融中心，「香港持續這樣紛擾，對整個香港的社會穩定還有整個經濟發展一定會造成影響，間接也會影響到台灣」。

「我每次講說台灣作為華人世界最先進的地區，總是有很多經驗可以給北京政府參考，就說台灣怎麼走過那30年的民主歷程」，柯文哲說，經濟的發展跟政策的發展不可能長期維持那麼大的落差，「因為人民一旦口袋有錢就會想東想西」。

柯文哲指出，特別是香港在英國式的自由生存了100年，所以北京政府在處理香港問題的確要發揮智慧，絕對不要簡化問題，「香港問題是CIA在搞、這個是台獨跟港獨在河流，我覺得這就把問題太簡化，沒有真正去面對他的問題」。

「所以對於香港的事情我們當然是表達關心，也希望說北京政府能夠發揮智慧，好好處理這一局。」柯文哲表示，一旦香港失控，如果搞到變64的局面，整個中國經濟會倒退20年，因為歐美國家正在找不到機會修理你，對抗中國要找一個中當的名目，「何必在香港問題上讓歐美國家有正當理由抵制中國？所以我覺得北京政府要相當有智慧的處理這一局」。