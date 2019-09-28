深夜連停3站「僅1人下車」　司機崩潰：我真的好累！同行嘆…遲早會出事

▲公車司機疑似過勞！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

運輸業過勞問題，宛如隱藏炸彈？一名女學生深夜搭公車，由於過了3車站，都只有一人下車，讓司機都崩潰喊話「我真的快累死了！為什麼你們都要這樣」，嚇得她落荒而逃。對此，原PO也心疼直呼，「是不是該正視客運司機過勞的問題呢？」

一名女網友在臉書《爆廢公社》分享搭車恐怖經歷，她餘悸猶存表示，昨（27）日深夜11至12點，讀夜校下課要搭公車返家，恰巧她坐在駕駛座正後方，怎料抵達某站，司機不耐煩嘶吼，「我快受不了了，你們每一站都要下一個人，根本就是折磨我吧！」

請繼續往下閱讀...

抱怨聲傳遍寂靜的車廂，讓全車人都捏把冷汗，殊不知快到下一站，又有客人按鈴下車，司機又喊話，「我真的好累！」原PO本以為對方碎念發牢騷，再到下一站時，「司機居然用很嚇人的崩潰腔調喊：『我真的快累死了！為什麼你們都要這樣』」。

儘管離家還一段路程，但原PO深怕「再坐下去性命不保」，下秒趕緊跟下車逃命。她揪心喊話，日前搭車也發現司機太累，對方疑似想趕快下班，「所以開快車，趁等紅燈時趴在方向盤上休息」；另一次原PO扛腳踏車上車，「前腳剛踏上車，後腳還在地板上，車子就開動了，也差點被門夾到…」

為此，原PO曾向客運公司投信，卻未得到回覆，不過她也能理解司機的激烈反應，「這個路線里程很長，更容易勞累，是不是該正視客運司機過勞的問題呢？對司機本人和乘客都有生命危險，不知道有什麼方法能幫助他們？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲同行嘆，遲早會出事（圖／翻攝臉書爆廢公社）

文章一貼出後，大批網友心驚之餘，也心疼駕駛長時間工作，「各行各業都很辛苦，而有些公司總不把員工當人看，就是拚命操就對了…」、「如果是我也覺得可怕，不知道司機會做出什麼事情來」、「工時過長，休假又少，血汗行業」、「公車司機真的很可憐，長時間都要在公車位置上待命，水也不敢多喝，怕一下又想上廁所，膀胱不好的，可能都沒辦法上班咧，辛苦了！」、「他這樣也很可怕已經心理層面有問題了」、「感覺已經精神崩潰」、「恐怖夜車，根本是用生命在搭車」。

►生火了！連我媽都用到發光