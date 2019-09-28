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被吹哨人點名！美駐烏克蘭特使辭職　傳曾安排川普律師見烏國官員

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▲▼美國駐烏克蘭特別代表沃克（Kurt Volker）。（圖／路透）

▲ 沃克此前曾任中央情報局分析師及美國駐北約大使等職位。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）爆出「通烏門」醜聞，將面臨眾議院的彈劾調查。美國烏克蘭事務特別代表沃克（Kurt Volker）在吹哨人的舉報書中被點名，使得外界愈加懷疑，他曾協助川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）與烏克蘭官員聯絡。3名知情人士向美國有線電視新聞網（CNN）證實，沃克已經在27日辭職。

亞利桑那州立大學校刊《國家新聞報》（The State Press）最先報導沃克辭職的消息指出，川普7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通電話，要求烏克蘭調查前赴總統拜登（Joe Biden）和他的兒子杭特（Hunter）。白宮公開對話紀錄後，眾院情報委員會26日也公開吹哨人舉報內容，其中指控白宮曾試圖封鎖談話內容文本。

沃克辭職消息曝光的幾個小時前，眾院外交事務委員會才宣布，他的聽證會將在下周舉行。CNN此前報導，澤倫斯基和川普通話以前曾和沃克拿朱利安尼來開玩笑，沃克後來也安排朱利安尼與澤倫斯基的一名顧問會面。

朱利安尼是通烏門案的關鍵人物，據報一直對要求烏克蘭調查拜登一事相當感興趣，但目前沒有證據顯示拜登或杭特有過不當行為。吹哨人舉報內容中宣稱握有足以成為「不錯的小線索」的文字訊息，可以證明朱利安尼及沃克的互動，但朱利安尼已於26日向CNN否認此事。

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