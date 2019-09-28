手比愛心「體驗第一次自由行」！台人沖繩自駕車禍　後座50歲婦腦損亡

▲台灣遊客沖繩自駕，車禍釀1死。（圖／翻攝自YouTube／【琉球放送】RBC NEWS）

記者莊智勝／綜合報導

日本沖繩26日下午3時許發生死亡車禍，來自台灣的遊客一家3口在沖繩自駕自由行，但行經恩納村國道右轉時與另輛直行的自小客車碰撞，導致後座的50歲郭姓婦人死亡。據悉，郭婦一家22日飛抵沖繩，當時她還在臉書PO出多張出遊照，直言這是「第一次體驗自由行」，豈料竟因一場車禍魂斷異鄉。

據日媒《琉球放送株式會社》報導，當地警方初步調查，台灣遊客一家3口租車在沖繩展開自駕旅遊，26日下午3時許行經恩納村山田的58號國道處時，駕車的49歲父親準備右轉，不料卻與對向直行車猛力碰撞，導致坐在後座的郭婦頭部受到重創，經送醫搶救1小時後仍因腦損宣告不治身亡，而坐在前座的父親與兒子並未受傷；另一方面，對向車道的自小客車駕駛、64歲男子則是胸部受到輕傷。由於事發路口視線相當良好，確切事故發生原因為何，沖繩警方正深入調查中。

翻閱死者郭婦的臉書，23日當天開心地PO出一家3口出遊照，在夕陽西落的沙灘上、心型礁岩旁比出愛心手勢，不難看出一家人氣氛和樂融融；當時郭婦還在貼文的留言處表示，「還度個假放鬆一下」、「我也覺得沖繩挺不錯的」、「體驗第一次自由行」、「（老公）開車，不過他一下子把方向燈弄成雨刷、一下子偏離車道，把我弄得緊張兮兮」等，怎麼也料不到，第一次的自由行，竟會在旅程尾聲因一場車禍而讓美滿的家庭破碎。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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