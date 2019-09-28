　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

期待蔡壁如大戰柯建銘！柯文哲引公開透明經驗：讓立院變乾淨

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組民眾黨後，立委名單一直備受外界關注。日前接受專訪時，柯文哲笑稱想看「蔡壁如大戰柯建銘」的劇情，讓「白目對喬王」在立法院真實上演。對此，柯文哲解釋，過去立法院給人家的感覺就是喬來喬去、密室協商，看起來就是黑箱作業，「我們來一個白目的進去，人家說鯰魚效應一定會發揮的」。

對於期待蔡壁如對決柯建銘一事，柯文哲說，其實他跟老柯也很好，是新竹人，「我覺得是這樣，過去立法院給人家的感覺就是喬來喬去、密室協商，看起來就是黑箱作業，我們來一個白目地進去，人家說鯰魚效應一定會發揮的」。

而過去在2016年，時代力量也打著公開透明的理念進軍國會，但最終以失敗收場。柯文哲說，在台北市政府有實際執政的經驗，希望把公開透明的文化帶進立法院，「因為就我個人的解讀，台北市政府這年來弊案少掉很多，很明顯少掉很多，我想最大理由是公開透明，我也相信說如果公開透明的文化可以帶進立法院，讓整個立法或中央部會會變比較乾淨」。

至於王金平也是「喬來喬去」的人之一，柯文哲說，「對啦，就看怎麼合作」，立法院選舉如果可以真的達到3黨不過半，就能發揮關鍵少數的力量，一定會相當有效的改變立法院的文化。

媒體追問，未來蔡壁如要選區域立委還是掛不分區？柯文哲說，最後定案（立委名單）好像是11月底，所以還早，還有兩個月時間可以慢慢想，「我只是說這劇碼很有趣，但能不能實現也要看一看」。
 

▲▼柯文哲《生死之間》新書簽名會。（圖／記者楊亞璇攝）

ET快訊
林志成放話館長：當場暴斃不負責！29日約戰自由廣場　警打臉：
米塔颱風「雨最強」時間點曝光！氣象局：周日發海警
通緝犯「破窗逃亡」1年11月！與女友口角　檳榔攤內囂張開槍遭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

向偶像致敬！兄弟球星彭政閔引退　盧秀燕化身球迷邀市民相挺

柯文哲看撐港遊行：鑰匙在北京　我們外面最多只是關心

韓國瑜稱選總統是天意　柯文哲露「尷尬不失禮貌」微笑：就這樣吧

郭董也想推不分區但卡入黨問題　柯文哲：這都還在談

期待蔡壁如大戰柯建銘！柯文哲引公開透明經驗：讓立院變乾淨

幕後／「英仁再配」呼聲起：蔡英文應選老搭檔在穩定中求勝利

民進黨33周年黨慶盛大如演唱會！陳水扁獲中監放行出席

還沒決定當副手　賴清德：10月赴美「和蔡賴配無關」

韓國瑜民調跌25%死線！關鍵「心理防線」一破掀跳船潮　李正皓：幕僚也會走

大港爆粗口！呱吉坦承：韓國瑜當選的「集體治療室」　神邏輯讓館長秒噴笑

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

宜蘭抄表員遇家犬狂吠爆氣5連踹 疑催油門想衝撞...他反駁：狗先咬

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

板橋阿北手工小禮服爆紅遭冒用 林哲慧樂觀笑回：他賣得好就好！

「我腦袋沒有壞掉！」　韓：不會成立一個部門去開採石油

鄧倫不爽「打手沒吹犯規」　球場發飆怒嗆裁判：你看不到嗎！

遇到大肥鵝氣噗噗逆向擋車！驅趕反被追...網笑：檢舉牠XD

太認真想上課！他種田忙到來不及　開農耕曳引機到校...校方：下不為例

向偶像致敬！兄弟球星彭政閔引退　盧秀燕化身球迷邀市民相挺

柯文哲看撐港遊行：鑰匙在北京　我們外面最多只是關心

韓國瑜稱選總統是天意　柯文哲露「尷尬不失禮貌」微笑：就這樣吧

郭董也想推不分區但卡入黨問題　柯文哲：這都還在談

期待蔡壁如大戰柯建銘！柯文哲引公開透明經驗：讓立院變乾淨

幕後／「英仁再配」呼聲起：蔡英文應選老搭檔在穩定中求勝利

民進黨33周年黨慶盛大如演唱會！陳水扁獲中監放行出席

還沒決定當副手　賴清德：10月赴美「和蔡賴配無關」

韓國瑜民調跌25%死線！關鍵「心理防線」一破掀跳船潮　李正皓：幕僚也會走

大港爆粗口！呱吉坦承：韓國瑜當選的「集體治療室」　神邏輯讓館長秒噴笑

懋軒研發團隊當起白老鼠　曝重複實驗初衷

眼線總是不持久？彩妝師：「眼線筆後疊關鍵步驟」超重要

浪浪小白進家一年「排骨→糯米腸」　2千人笑翻：瓦斯桶成長記

樂天4球員入選12強日本武士隊　救援王松井裕樹要雪恥

向偶像致敬！兄弟球星彭政閔引退　盧秀燕化身球迷邀市民相挺

婚後來台「失業」　內蒙工程師「陸配先生」改用畫筆譜人生

竹北不到20萬人卻超多大樓！　網揭「建案快速發展」主因：居住品質屌打新竹

27歲女忘帶履歷！現場填表「只願提供手機號碼」　面試官秒改口：不缺人了

顧好荷包！15項「交通新制、補助」10/1上路　轉彎沒打方向燈加重罰

「中吉復交」提兩大特殊意義　王毅：為建國70週年錦上添花

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

政治熱門新聞

韓民調跌25%死線！李正皓：恐..

藍營女議員指公然猥褻！呱吉翻法..

韓國瑜小時候打電動？四叉貓打臉

大港爆粗口！呱吉：韓國瑜當選集..

韓國瑜轟大港開唱粗俗　黃捷：說..

黃捷質詢暴怒　韓國瑜嗆：你心態..

「蔡賴配」成局　賴清德將代表蔡..

熊讚月薪65萬　徐巧芯：比市府..

獨／郭柯「雙母雞」10月首波看..

吳敦義批准郭台銘退黨　下週三送..

柯P強調精實管理：政府的錢是人..

幕後／「英仁再配」呼聲起：蔡英..

韓副手須專業互補　翟神：就是什..

韓國瑜剛批呱吉「下流」　今怒斥..

更多熱門

相關新聞

郭董也想推不分區但卡入黨問題　柯P：這都還在談

儘管郭柯王結盟破局，但台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘雙方陣營仍維持友好互動，最快下周開始，郭台銘就會安排時間幫民眾黨區域立委拍定裝照。柯文哲說，郭董有答應會幫我們，若時間上許可當然就全部拍，但還是要依候選人的方便。

超大豪雨炸北北基宜！水利署最新警示：北市一級淹水警戒

柯P強調精實管理：政府的錢是人民血汗錢

北市鬧區藏超大詐騙機房！68名犯嫌全落網

獨／郭柯「雙母雞」10月首波看板上線

關鍵字：

柯文哲柯P台北市立法院

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

妻小琉球慶生後懷孕　夫精蟲數0告小王

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

Joeman開箱氣炸鍋出包！　廠商轟抹黑：極盡羞辱

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

江祖平大時代殺青：最不想跟王瞳對戲

Baby時裝周「頭皮屑沒洗」衰挨罵！

台灣一家三口沖繩自駕撞來車　50歲女不治

茶包5分鐘釋116億微塑料顆粒　水蚤亂游！

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

情侶開房闖4次紅燈…帶血戰果扔地

準米塔恐快速增強轉彎　下周甩大雨

韓民調跌25%死線！李正皓：恐掀跳船潮

蜘蛛人重返漫威宇宙　湯姆霍蘭德回應

破億麥拉倫高雄排隊…是他揪團去加油

路霸叭不走！小孩下車幫移卻開摸

更多

最夯影音

更多

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

宜蘭抄表員遇家犬狂吠爆氣5連踹 疑催油門想衝撞...他反駁：狗先咬

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面