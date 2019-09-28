期待蔡壁如大戰柯建銘！柯文哲引公開透明經驗：讓立院變乾淨

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組民眾黨後，立委名單一直備受外界關注。日前接受專訪時，柯文哲笑稱想看「蔡壁如大戰柯建銘」的劇情，讓「白目對喬王」在立法院真實上演。對此，柯文哲解釋，過去立法院給人家的感覺就是喬來喬去、密室協商，看起來就是黑箱作業，「我們來一個白目的進去，人家說鯰魚效應一定會發揮的」。

對於期待蔡壁如對決柯建銘一事，柯文哲說，其實他跟老柯也很好，是新竹人，「我覺得是這樣，過去立法院給人家的感覺就是喬來喬去、密室協商，看起來就是黑箱作業，我們來一個白目地進去，人家說鯰魚效應一定會發揮的」。

而過去在2016年，時代力量也打著公開透明的理念進軍國會，但最終以失敗收場。柯文哲說，在台北市政府有實際執政的經驗，希望把公開透明的文化帶進立法院，「因為就我個人的解讀，台北市政府這年來弊案少掉很多，很明顯少掉很多，我想最大理由是公開透明，我也相信說如果公開透明的文化可以帶進立法院，讓整個立法或中央部會會變比較乾淨」。

至於王金平也是「喬來喬去」的人之一，柯文哲說，「對啦，就看怎麼合作」，立法院選舉如果可以真的達到3黨不過半，就能發揮關鍵少數的力量，一定會相當有效的改變立法院的文化。

媒體追問，未來蔡壁如要選區域立委還是掛不分區？柯文哲說，最後定案（立委名單）好像是11月底，所以還早，還有兩個月時間可以慢慢想，「我只是說這劇碼很有趣，但能不能實現也要看一看」。

