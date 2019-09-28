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蓬佩奧坦承與北韓實務協商延至10月　南韓防長曝：料數周內重啟

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▲▼ 南韓外交部長康京和。（圖／路透社）

▲ 康京和出訪美國期間與中國及日本外長會面。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

美國總統川普及南韓總統文在寅日前舉行峰會，都對美國與北韓間的實務協商表示期待。但美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日坦承，無核化實務協商未能依照此前的預期，在9月舉行，將延後至10月。南韓外交部長康京和27日則對此表示，雙方料將在數周內展開協商。

蓬佩奧26日指出，美方曾公開聲明表示，希望在9月底前展開實務協商，「但我們沒能做到。」《韓聯社》報導，康京和隨文在寅出席聯合國大會，現正出訪美國，27日於南韓駐聯合國代表部與南韓駐當地特派員會面時透露此消息，普遍被認為是對蓬佩奧的回應。

康京和當天對紐約「川文九會」表示，峰會達成多項成果，文在寅也已經平安歸國。她說明，二位元首間在雙方的信賴與紐帶關係、穩固的美韓同盟及無核化協商即將重啟的基礎上，再度確認新加坡川金會的精神；文在寅也在聯合國大會演說中針對氣候變遷及人權等問題表達韓方立場。

康京和在聯合國峰會期間除出席大會，也和中國外交部長王毅及外務大臣茂木敏充舉行會談。她對此則說明，會中與中日外長約定，將一同努力使美國北韓實務協商早日重啟及推動無核化進度。

在南韓駐聯合國代表部舉行餐會以前，康京和接受彭博TV訪問時針對實務協商問題表示，預料數周內就會展開，「（北韓）準備好重啟談判的跡象越來越具體。」

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