快訊／米塔颱風生成「恐成中颱」　一圖看侵台機率…中部以北都有可能

▲米塔颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者葉國吏／綜合報導

米塔颱風生成，氣象專家吳德榮透露，米塔颱風路徑大致沿著太平洋高壓邊緣，可能會增強至中颱，台灣陸地有被侵襲的風險，不可輕忽。

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吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，菲律賓東方海域的「熱帶低壓」，預計今 (28)日將發展為「輕度颱風」(若被命名，將是今年第18號「米塔」)。

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▲下週一系集成員大多通過石垣島附近，但也有部分路徑離台灣較近(左圖)。「強風範圍侵襲機率圖」亦顯示以石垣島附近的機率最高，台灣陸地也有5％(深綠)至40％(黃色)被侵襲的機率。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

最新資料顯示，其路徑大致沿「太平洋高壓」邊緣，先向西北西；下週一大約在台灣東側北轉，經石垣島一帶，距台灣最近，強度也將增強至「中颱」；下週二再轉向東北，中心撲向日、韓之間對馬海峽一帶。

下週一系集成員大多通過石垣島附近，但也有部分路徑離台灣較近。「強風範圍侵襲機率圖」亦顯示以石垣島附近的機率最高，台灣陸地也有5-40％的機率。意謂「米塔」中心雖以通過石垣島一帶的機率最高，但台灣亦存在一些被侵襲的風險，不容忽視，仍應密切觀察最新資料的調整。