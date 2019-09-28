　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／米塔颱風生成「恐成中颱」　一圖看侵台機率…中部以北都有可能

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼米塔颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲米塔颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者葉國吏／綜合報導

米塔颱風生成，氣象專家吳德榮透露，米塔颱風路徑大致沿著太平洋高壓邊緣，可能會增強至中颱，台灣陸地有被侵襲的風險，不可輕忽。

▶︎快訊／「米塔」颱風家門口生成了！　氣象局曝「雨最強」時間點

吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，菲律賓東方海域的「熱帶低壓」，預計今 (28)日將發展為「輕度颱風」(若被命名，將是今年第18號「米塔」)。

請繼續往下閱讀...

▲▼米塔颱風預測路徑。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

▲下週一系集成員大多通過石垣島附近，但也有部分路徑離台灣較近(左圖)。「強風範圍侵襲機率圖」亦顯示以石垣島附近的機率最高，台灣陸地也有5％(深綠)至40％(黃色)被侵襲的機率。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

最新資料顯示，其路徑大致沿「太平洋高壓」邊緣，先向西北西；下週一大約在台灣東側北轉，經石垣島一帶，距台灣最近，強度也將增強至「中颱」；下週二再轉向東北，中心撲向日、韓之間對馬海峽一帶。

下週一系集成員大多通過石垣島附近，但也有部分路徑離台灣較近。「強風範圍侵襲機率圖」亦顯示以石垣島附近的機率最高，台灣陸地也有5-40％的機率。意謂「米塔」中心雖以通過石垣島一帶的機率最高，但台灣亦存在一些被侵襲的風險，不容忽視，仍應密切觀察最新資料的調整。

ET快訊
林志成放話館長：當場暴斃不負責！29日約戰自由廣場　警打臉：
米塔颱風「雨最強」時間點曝光！氣象局：周日發海警
通緝犯「破窗逃亡」1年11月！與女友口角　檳榔攤內囂張開槍遭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

27歲女忘帶履歷！現場填表「只願提供手機號碼」　面試官秒改口：不缺人了

顧好荷包！15項「交通新制、補助」10/1上路　轉彎沒打方向燈加重罰

米塔颱風「雨最強」時間點曝光！　氣象局：周日發海警

日本再度蟬聯2018年最長壽國家冠軍寶座　國民平均年齡近85歲

快訊／米塔颱風生成「恐成中颱」　一圖看侵台機率…中部以北都有可能

米塔颱風下週一最近台　彭啟明：不排除發海警

高鐵南延「日增不到4000旅客」　學者批：侵蝕早鳥優惠、加速聚落老化

不用出國！日本、瑞士冰河鐵道便當11月登台　排隊款一次吃滿

北北基宜炸豪大雨！米塔颱風今生成「週一擦身撩東北」　水灌北台再4天

外送員下雨天送120元餐…攤手慘收「50個1元」被辱氣炸：他是月底窮

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

宜蘭抄表員遇家犬狂吠爆氣5連踹 疑催油門想衝撞...他反駁：狗先咬

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

板橋阿北手工小禮服爆紅遭冒用 林哲慧樂觀笑回：他賣得好就好！

「我腦袋沒有壞掉！」　韓：不會成立一個部門去開採石油

鄧倫不爽「打手沒吹犯規」　球場發飆怒嗆裁判：你看不到嗎！

遇到大肥鵝氣噗噗逆向擋車！驅趕反被追...網笑：檢舉牠XD

太認真想上課！他種田忙到來不及　開農耕曳引機到校...校方：下不為例

27歲女忘帶履歷！現場填表「只願提供手機號碼」　面試官秒改口：不缺人了

顧好荷包！15項「交通新制、補助」10/1上路　轉彎沒打方向燈加重罰

米塔颱風「雨最強」時間點曝光！　氣象局：周日發海警

日本再度蟬聯2018年最長壽國家冠軍寶座　國民平均年齡近85歲

快訊／米塔颱風生成「恐成中颱」　一圖看侵台機率…中部以北都有可能

米塔颱風下週一最近台　彭啟明：不排除發海警

高鐵南延「日增不到4000旅客」　學者批：侵蝕早鳥優惠、加速聚落老化

不用出國！日本、瑞士冰河鐵道便當11月登台　排隊款一次吃滿

北北基宜炸豪大雨！米塔颱風今生成「週一擦身撩東北」　水灌北台再4天

外送員下雨天送120元餐…攤手慘收「50個1元」被辱氣炸：他是月底窮

懋軒研發團隊當起白老鼠　曝重複實驗初衷

眼線總是不持久？彩妝師：「眼線筆後疊關鍵步驟」超重要

浪浪小白進家一年「排骨→糯米腸」　2千人笑翻：瓦斯桶成長記

樂天4球員入選12強日本武士隊　救援王松井裕樹要雪恥

向偶像致敬！兄弟球星彭政閔引退　盧秀燕化身球迷邀市民相挺

婚後來台「失業」　內蒙工程師「陸配先生」改用畫筆譜人生

竹北不到20萬人卻超多大樓！　網揭「建案快速發展」主因：居住品質屌打新竹

27歲女忘帶履歷！現場填表「只願提供手機號碼」　面試官秒改口：不缺人了

顧好荷包！15項「交通新制、補助」10/1上路　轉彎沒打方向燈加重罰

「中吉復交」提兩大特殊意義　王毅：為建國70週年錦上添花

柴被唸完突消失塞魚缸！　爸找半天發現牠「自關禁閉」

生活熱門新聞

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

準米塔恐快速增強轉彎　下周甩大..

快訊／米塔颱風生成「恐成中颱」..

北北基宜炸豪大雨　米塔颱風今生..

遭學長硬上！她已變人妻…淚原諒

結完帳搞丟高價水梨　好市多「補..

即／大雷雨來襲！氣象局：雙北下..

人夫被硬塞「12年中古車」下場..

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術..

外送員送餐慘收50個1元　他嘆..

《返校》翠華中學拍攝地曝光！雨..

10/1上路！「15項交通新制..

婆婆包三餐！媳婦驚：柚子長不一..

米塔颱風這兩天雨最強！周日發海..

更多熱門

相關新聞

米塔颱風生成倒數　彭啟明：不排除發海警

米塔颱風今天生成，氣象達人彭啟明表示，目前氣象資料研判，未來的這個颱風將在週日快速接近台灣東南部海面，之後北轉朝向琉球而去，如果它北轉的時機較晚，不排除會有海上颱風警報發布的機會。

準米塔恐快速增強轉彎　下周甩大雨

關鍵字：

米塔颱風

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

妻小琉球慶生後懷孕　夫精蟲數0告小王

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

Joeman開箱氣炸鍋出包！　廠商轟抹黑：極盡羞辱

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

江祖平大時代殺青：最不想跟王瞳對戲

Baby時裝周「頭皮屑沒洗」衰挨罵！

台灣一家三口沖繩自駕撞來車　50歲女不治

茶包5分鐘釋116億微塑料顆粒　水蚤亂游！

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

情侶開房闖4次紅燈…帶血戰果扔地

準米塔恐快速增強轉彎　下周甩大雨

韓民調跌25%死線！李正皓：恐掀跳船潮

蜘蛛人重返漫威宇宙　湯姆霍蘭德回應

破億麥拉倫高雄排隊…是他揪團去加油

路霸叭不走！小孩下車幫移卻開摸

更多

最夯影音

更多

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

宜蘭抄表員遇家犬狂吠爆氣5連踹 疑催油門想衝撞...他反駁：狗先咬

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面