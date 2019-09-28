癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」屎尿覆蓋　爛夫驚人筆錄：她自己要在那等死！

▲瓦萊麗被救出時，褥瘡腐爛到見骨，20天後死亡。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國利物浦（Livepool）發生一起令人震驚的喪妻案。一名經營旅館的商人，在晚年因為不懂照顧自己，聲稱自己沒有發現妻子已經重病，竟將病妻丟在沙發上自生自滅，直到家中發出惡臭，救援人員進屋後發現，病妻已經癌症末期，身上長滿褥瘡腐爛見骨，送醫後20天器官衰竭死亡。法官審判時認為丈夫疏於照顧，但男子卻表示「是妻子選擇要窩在沙發上」。

根據英國《每日郵報》報導，62歲的瓦萊麗（Valerie Wallach）被發現時，呆坐在沙發上幾乎無法移動，救援人員進到屋內時，發現滿地的垃圾、糞便、過期的食物，蒼蠅就在瓦萊麗的身上、臉上飛舞，最後只能穿著隔離衣進入。67歲的李察（Richard Wallach）跟隨妻子到醫院後，只要求醫護人員治療他的便秘，絲毫沒有關切瓦萊麗的情況。

醫護人員發現，瓦萊麗的身上有著褥瘡，甚至已經腐爛見骨，並且已經得到乳腺癌末期，衣服黏在皮膚上之外，滿身都是屎尿味，最後醫護人員也覺得將她送進隔離房內，以免內外細菌增生。進到瓦萊麗家中救援的人表示，一進屋真的被震驚，「30年來沒有看過這樣的景象，滿地的垃圾，病患幾乎被蒼蠅覆蓋，惡臭薰天」。

▲瓦萊麗的老公，出庭時表示是老婆選擇要待在沙發等死。

瓦萊麗在送醫20天後因為器官衰竭身亡，法官開庭時表示，李察被指控過失殺人罪，明知道妻子重病卻沒有及時協助就醫、幫忙照顧，反而丟在沙發上任其自生自滅。但李察表示，妻子根本還能自己活動，「是她選擇要這樣呆坐沙發上，之前我還會買東西給她吃，也能自理」，但也坦言直到前幾個月，瓦萊麗開始不想動，甚至坐在沙發上直接排泄，「我本來就不是會照顧自己的人，所以才會弄成這樣」李察直言。

法官認為，瓦萊麗生前最後時光過得相當痛苦，甚至住家狀況令人震驚，就是李察疏於照顧，將判定李察過失殺人，擇期宣布判決結果。

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