華聞快遞／前8個月遼寧全省供銷系統銷售額同比增17.5%　總額368.3億元

▲遼寧瀋陽。（圖／CFP）

《遼寧》前8個月遼寧全省供銷系統銷售額同比增17.5% 總額368.3億元

今年1月至8月，遼寧全省供銷系統實現銷售總額368.3億元（人民幣，下同），同比增長17.5%。其中，消費品零售額178.8億元，增長17.2%；農產品市場交易額188億元，增長5.1%；匯總利潤1.9億元，增長7%。（遼寧日報）

《海南》臨高縣投入6300萬元推進農村光網建設

臨高縣積極推進農村光纖網路建設，今年計劃投資6300萬元建設農村光網，目前已完成71.43％，預計今年11月底完成全縣所有自然村光網建設，使光網覆蓋率達到100％。（海南日報）

《北京》上半年中國境外旅行支出1275億美元 超五成在亞洲

《2019年上半年中國國際收支報告》顯示，上半年中國大陸境外旅行支出1275億美元，超五成旅行支出發生在亞洲地區。該報告顯示，近年來，隨著國內居民收入水平提高、消費能力增強，居民個人出境旅遊、留學等消費日益普遍，呈現出很多新特點。（中新社）

《廣西》廣西首條自主投資高鐵開始架樑 將連接越南鐵路

南崇高鐵全長119.75公里，設計時速為250公里，線路東起南寧樞紐，下穿南寧吳圩國際機場，經扶綏、渠黎引入崇左南站，總投資222.9億元人民幣，預計2021年建成通車，是廣西壯族自治區自主投資的首條高鐵線路，該線路遠期還將延伸至憑祥，並適時與越南鐵路連接。（中新社）

▲廣西首條自主投資高鐵開始架樑。（圖／翻攝自《中新社》）

《河南》河南前8月省級財政預算 民生投入增長逾一成

今年前8個月河南全省一般公共預算收入完成2754.9億元，同比增長7.2%；一般公共預算支出7062.1億元，同比增長10.4%。前8個月，全省一般公共預算收入2754.9億元，同比增長7.2%，增幅與前7個月持平，但同比回落8個百分點。（鄭州日報）

《陝西》「榆煤南運」新通道靖神鐵路開通運營

靖神鐵路27日正式開通運營，線路全長243.96千米，設計運量近期5100萬噸，遠期7200萬噸，是該省交通運輸基礎設施重點建設項目。（陝西日報）

《湖南》中國出口歐洲最大直徑盾構機發運

總部位於長沙的一家公司27日表示，其自主研製的一台直徑11米級盾構機於當天清晨在上海裝船發運，預計今年11月運抵俄羅斯莫斯科，參與莫斯科地鐵第三換乘環線建設，這是目前中國大陸出口歐洲的最大直徑盾構機。（中新社）

《河北》京雄城際北京西至大興機場段開通運營

京雄城際鐵路北京西至大興機場段開通運營，旅客從北京西站乘坐高鐵，最快28分鐘抵達北京大興國際機場。京雄城際鐵路自北京西站引出，經過既有京九鐵路至李營站，接入新建高速鐵路線路，終於雄安新區，新建線路92.03公里。（河北日報）

▼北京大興機場。（圖／中新社）