6歲養女竟是「22歲恐怖侏儒女假扮」想殺養母全家　法官荒判：你遺棄殘疾人！

▲巴尼特領養烏克蘭養女，卻驚覺是成年人還想殺掉她全家。（圖／翻攝自當事人臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國印第安納州日前一對夫妻被指控2013年遺棄9歲女兒，甚至將其丟在美國，全家移民到加拿大，對此夫妻指出9歲養女其實根本就只是22歲的成年女子，還想要以洗潔劑加到咖啡害死全家，因此基於保護自己只好將「未成年女兒」留在美國，但實際上被指控棄養未成年根本不成立，「因為這件事裡大家都是成年人」。

根據英國《每日郵報》報導，如同電影《孤兒怨》般的劇情真實上演，45歲的巴尼特（Kristine Barnett）過去收養一名來自烏克蘭的6歲小女孩格蕾絲（Natalia Grace），但在撫養的過程中卻越來越覺得不對勁，不僅格蕾絲的行為舉止異常，甚至還想要用「加料咖啡」害死養父母全家。巴尼特與丈夫感到相當害怕，以此為理由的將全家移民並丟下格蕾絲獨自在美國。

巴尼特與丈夫事後遭到指控，兩人惡意遺棄「未成年養女」，然而在法庭上她表示，格蕾絲事實上是一名成年女子，不僅有月經還有成人的牙齒，「半夜還會站在我們的床前，讓大家無法睡覺，最後只好把所有尖銳物品都收起來，有次甚至在咖啡中加漂白水，說要毒死家人」。

▲法官最後初審判決，巴尼特刻意遺棄殘疾成年人。

檢察官請來醫療團隊為格蕾絲檢查，初步結果為有精神疾病，而實際年齡確實比出生證明上的年齡大，因此當時將9歲改為22歲。此外，法院也調出2012年醫學報告，當時格蕾絲承認過「自己至少18歲」但卻沒有被更改資料，反而持續年齡錯誤，讓養父母誤判，報告中也提到格蕾絲患有侏儒症。

但日前法庭針對該案件審判，認為雖格蕾絲有年齡錯誤，但巴尼特與丈夫已經決定收養，就有責任盡到照顧義務，並非刻意「遺棄殘疾成人」。格蕾絲透過律師表示，她的養父母確實將她留在一個公寓，而且已經長時間沒有見到她們。目前格蕾絲被安置在一戶牧師家中、與牧師的五個孩子相處，新的養父表示，「格蕾絲與大家相處融洽，如果前一寄養家庭真的遺棄她，那真的令人震驚。」

據悉，巴尼特曾表示，自己在移民時丟下格蕾絲，就知道她是未成年，如今在初審判決結果為「巴尼特一家刻意遺棄殘疾成年人」巴尼特表示，不予置評。

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