美擬撤銷中企在美上市資格！　彭博：川普開綠燈放行討論

▲消息傳出後，在美上市的中企股價應聲暴跌。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美中貿易戰再有新進度，根據美國多家媒體27日報導，川普政府正在考慮撤銷中國企業在美國境內證券交易所上市的資格，具體運作方式仍是未知數。消息人士透露，此一消息仍處於初步討論階段，當局尚未做出任何正式決定或行動，沒有時間表。

美中貿易新一輪談判即將於10月10日在華府登場，目前也是美方尋求更多影響力的時刻，且中共10月1日建政70周年即將到來，卻突然爆出此一重磅消息。

彭博報導，川普政府官員正在研擬一系列的方法，阻止美國資金流向中國上市公司，包括祭出撤銷中國企業在美上市資格等。此外，任何計畫都必須先行獲得總統川普（Donald Trump）的批准，而川普顯然是為此項討論開了綠燈。

路透引述消息指出，川普政府考慮撤銷中國企業在美上市資格（delisting）是美方進一步限制中企投資的動作，背後主要原因在於對中企活動的安全疑慮逐漸增加。

CNBC消息人士提到，政府限制中方金融投資的舉動，旨在保護美國投資者免受中國企業缺乏監管所帶來的風險，但目前這項討論仍處於初步階段，當局沒有做出任何決定，無具體時間表。

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▼消息傳出後，白宮拒絕發表評論。圖為美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

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