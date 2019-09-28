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越南新移民當麵店老闆「貪紅包」　違法仲介同鄉婚姻遭逮

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▲▼ 移民署查獲非法跨國婚姻仲介。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 移民署查獲非法跨國婚姻仲介。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前執行訪查勤務，得知「阿志」透過某麵店老闆居間介紹外籍配偶，且花了新臺幣（以下同）40多萬元，其中包含媒人介紹的「紅包」費用。經深入瞭解，該麵店老闆「阿團」未經移民署許可從事跨國（境）婚姻媒合，並期約收受報酬，因涉違反入出國及移民法，恐將面臨20萬元以上100萬元以下巨額罰鍰。

▲▼ 移民署查獲非法跨國婚姻仲介。（圖／記者翁伊森翻攝）
年近40歲的「阿志」，因平日務農且個性木訥，至適婚年齡依舊單身，有次到「阿團」經營麵店用餐時，「阿團」主動詢問「阿志」的婚姻狀況，並提議幫忙介紹越南同鄉的女孩子與「阿志」結婚，所有費用只要38萬元。經看過照片並與對方視訊聊天後，「阿志」決定要結婚，前後共給了「阿團」40多萬元，並告訴移民官多給的錢就當作是給「阿團」的紅包。專勤隊人員訪查得知此事並不單純，即依規定約詢「阿團」，「阿團」應詢時，亦認為多給的錢當作是她的紅包是理所當然的，卻不知自己行為已違反入出國及移民法相關規定。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，依據入出國及移民法規定，跨國(境)婚姻媒合不得要求或期約報酬，若違反將處20萬元以上100萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰；另財團法人及非以營利為目的之社團法人從事跨國（境）婚姻媒合，應經移民署許可，違反者將處10萬元以上50萬元以下罰鍰，呼籲民眾切勿觸法。

國人若欲結異國姻緣，可上移民署網站查詢經許可的跨國（境）婚姻媒合團體，並切記「2要3多」原則，要記得簽訂契約，要索取付費收據；多詢問服務好、有品質的團體，多了解對方的背景文化，還有多溝通，才可以避免人財兩失。

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