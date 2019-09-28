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「通烏門」狂燒！吹哨人身分曝光「CIA高級幹員」　爆料全轉述川普貼身官員

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▲▼川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在聯合國大會上進行場邊會談。（圖／路透）

▲川普與烏克蘭總統澤倫斯基如今出現「通烏門」醜聞。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普2016年當選後，身受「通俄門」事件困擾3年，如今再度陷入「通烏門」引發白宮高度關注，25日白宮公布川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）30分鐘通話紀錄，川普以曖昧的態度要求澤倫斯基調查總統大選勁敵拜登，而早先一度出現揭密的「吹哨人」也被證實是CIA的幹員，並且轉述涉及官員口述而舉報。

綜合外媒報導，一場通烏門讓川普面臨眾議院彈劾調查，聯邦眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）透露，最快下周就會開啟彈劾川普的聽證會。據悉川普在通話中表示，對於2016年檢察官肖金（Viktor Shokin）2016年被免職一事感到可惜，甚至有些「重要的人」被牽扯其中，並且希望可以跟司法單位配合調查拜登與拜登兒子，「如果你能調查一下…我知道這聽起來很可怕」。

而揭發這件驚世案件的「吹哨者」也被解密是一名CIA的男性幹員，且訓練相當有素、熟悉歐美外交政策、烏克蘭政壇與法律，但並非任職白宮聯絡單位，目前美國烏克蘭事務代表沃克（Kurt Walker）已經辭職。其中《紐約時報》報導，吹哨者坦承並沒有親耳聽到川普與澤倫斯基通話，而是透過多名目睹川普「濫用職權獲取利益」的美政府官員轉述。

▲▼白宮公布川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話紀錄。（圖／路透）

▲白宮公布川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話紀錄。（圖／路透）

川普得知消息相當憤怒，認為這些官員根本就跟間諜一樣，甚至說出狠話現在與過去處理叛國的方式已經不同。然而吹哨者又爆，白宮律師多次要求將川普與澤倫斯基的通話摘要移往更加密的系統內，因為「內容相當敏感」。

目前該名「吹哨人」的安全與心理狀態也被高度保護，代理情報總監馬奎爾（Joseph Maguire）替積極為吹哨人辯護，希夫也表示，川普這樣暴力的言論明顯意圖恐嚇證人。

►►漂亮到路人對你吹口哨～

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