蓬佩奧的暗示！電賀吐瓦魯建國41周年　「盼與台民主政體合作」幫穩住邦交

▲美國國務卿蓬佩奧電賀吐瓦魯建國41周年同時，暗示台吐邦交。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

面對台灣短時間內斷2邦交國，美國警示燈大響，顯示中國在南太平洋的影響力逐漸增加。日前台灣南太友邦吐瓦魯選出新總理，令外界擔憂是否台吐關係生變，美國務卿蓬佩奧趁著吐魯瓦41周年獨立紀念日，特別提到吐瓦魯可以與台灣民主政體加強合作，推動自由開放印太地區。

綜合外媒報導，台灣邦交國降至15國，其中帛琉、馬紹爾群島被認為是下兩個斷交國，隨著太平洋友邦數量下降，美國聯邦參議院25日通過「台北法案」希望可以幫助台灣鞏固邦交、加強南太平洋的關係，然而也引發中國政府不滿，憤怒批評「不要再插手內政」。

吐瓦魯前總理索本嘉（Enele Sopoaga）相當親台，原以為9月初連任國會議員後，也能保住總理職位，卻沒想到國會意外改選那塔諾（Kausea Natano）擔任新總理，讓台吐關係出現不確定性。

美國務卿蓬佩奧27日發表聲明提到，在吐瓦魯建國41周年美政府獻上最誠摯的祝賀，更提到「吐瓦魯與澳洲、紐西蘭、台灣及日本等太平洋地區其他民主政體（democracies）合作，攜手推進我們對自由開放印太地區的共同願景所做的承諾，我們表示歡迎。」

►►長得漂漂亮亮交朋友就沒問題