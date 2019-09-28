額頭長痘痘！51歲男隨手一擠「腫成小鐵蛋」　醫揭危險後果：是惡性腫瘤

▲謝男亂擠痘痘，幾天後又腫又黑。（圖／翻攝廣東廣播電視台）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東陽江一名51歲謝姓男子在2個多月前，發現自己的額頭上長出顆痘痘，之後便隨手擠了一下，不料過了幾天後，擠破的青春痘傷口卻漸漸潰爛，甚至還腫成像一顆黑色的小鐵蛋一樣。事後，他趕緊到醫院檢查，才知道自己患上了最常見的皮膚癌。

綜合陸媒報導，謝男當時看見剛長出的痘痘並沒有太在意，而且還隨手擠了一下，以為過2天就會痊癒，沒想到短短幾天後卻越來越嚴重，額頭上的痘痘迅速長到跟鐵蛋一樣的大小，這時才讓他開始擔心起來。

經檢查，謝男被確診出患有「鱗狀細胞癌」。醫生表示，當時腫塊已經潰爛出血，而且患者疼痛感較為明顯，是一種較常見的惡性腫瘤，「此外，手術切除是目前治療鱗癌最有效方法，但謝男的病變位置在額頭正中央，因此手術難度非常大，如果不慎損傷到神經，眼睛就會閉合不全。」

▲謝男隨手擠痘痘，沒想到竟變成惡性腫瘤。（示意圖，非當事人／記者李佳蓉攝）

醫生指出，由於謝男的腫瘤體積較大，切除後將導致額部出現較大面積的多種組織缺損，因此傳統的植皮修復並不適合他，必須使用游離皮瓣移植，在患者的前臂切取一塊帶有皮膚、皮下組織和血管的皮瓣，然後再和臉部的血管進行結合。

事後，經過5個小時的手術，謝男額頭上的腫物已被徹底切除，容貌也修復的很順利，術後的第6天就出院回家了。

據悉，「鱗狀細胞癌」（SCC）是第二名最常見的皮膚癌，能出現在皮膚的任何一個地方，由於紫外線是皮膚癌最重要的危險因子，所以常被陽光曝曬的部位就容易出現鱗狀細胞癌，但只要及早揪出日光性角化並加以治療，就可避免惡化為鱗狀細胞癌。

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