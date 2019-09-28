房仲跟拍女友人「曖昧男教師」勒索50萬　公開車震幻想文失敗…反賠20萬

▲房仲佯稱拍到林姓教師和陳姓女友人車震，結果被告慘賠。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者張靖榕／綜合報導

北部某技術學院擔任教職的林姓男子和陳姓人妻互動頻繁，被人妻友人聶男得知後，竟被尾隨偷拍並勒索50萬元；自知清白的林男帶著錢和律師赴約後嚇跑對方。心生不甘的聶男事後更自製「「○○學院爆不倫戀，偷吃外聘人妻老師」」傳單，杜撰車震幻想情節，傳真到該校各處室，企圖詆毀林男。事件曝光後，台北地院依恐嚇取財罪判聶男4月徒刑，得易科12萬元罰金，緩刑2年；聶男另外賠林20萬元和解。

判決書指出，2018年9月，從事房屋仲介的聶男扮起私家偵探，尾隨偷拍2人多次，時間長達1個月，之後向林男宣稱拍下了兩人在國父紀念館停車場偷歡的影片，勒索50萬元，約在餐廳交錢。

聶男看到赴約的林男竟然帶著律師前來，嚇得不敢拿錢趕緊落跑。不罷休的聶男明知沒有車震畫面，仍然製作「○○學院爆不倫戀，偷吃外聘人妻老師，兩人偷搞性愛正在繼續中」等，標題聳動的傳單，並杜撰出車震細節，「人妻斜靠男方身上、撫摸南方、解開扣子，男方左手開車，右手撫摸人妻」、「林男下車，笑著對女老師說：『扣子都被妳解開了』」等。

陳女和林男都向檢方證稱兩人只是朋友，沒有曖昧關係；聶男也坦承罪刑。台北地院審酌聶男無明確證據，審理期間兩造以20萬元和解並付清，加上林男房仲收入不穩定，還負債60萬元，因此減輕其刑，依恐嚇取財未遂罪判刑4月，給予緩刑2年。

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