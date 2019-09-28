陸復交吉里巴斯「助蔡英文連任」？　王毅：這什麼邏輯

▲吉里巴斯總統馬茂與大陸外交部長王毅會面。（圖／大陸外交部）



記者葉國吏／綜合報導

吉里巴斯於紐約時間27日與中國大陸建交。根據《央視》報導，吉里巴斯共和國總統兼外長馬茂與大陸國務委員兼外交部長王毅於位在紐約的「中國常駐聯合國代表團」簽署聯合公報，兩國即日起恢復大使級外交關係。中國國務委員兼外長王毅簽署復交公報，王毅對此舉是否會傷害台灣人民感情與助現任總統蔡英文連任，兩度不悅地說：這是什麼邏輯！

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聯合公報中提到，「吉里巴斯共和國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。吉里巴斯共和國政府即日斷絕同台灣的外交關係，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。中華人民共和國政府對吉里巴斯共和國政府的上述立場表示讚賞。」

▲雙方在紐約「中國常駐聯合國代表團」會談。（圖／大陸外交部）

中國國務委員兼外長王毅指出，吉里巴斯20日宣布與台灣斷交，並聲明承認一個中國原則，是一個正確的決斷，是吉里巴斯獨立自主做出的選擇，中方對此高度讚賞，「時間必將證明，這一決定完全符合吉里巴斯國家和人民的根本和長遠利益。今天你專程來中國常駐聯合國代表團，再次對外發出吉里巴斯願意加快推進同中國復交進程的清晰信號。」

根據世界日報報導，有記者在會上提問，表示中國上週連奪台灣2邦交國索羅門群島與吉里巴斯，「台灣內部有不少人認為此舉是在協助蔡英文成功連任」，對此王毅回應「這是什麼邏輯」，隨後離開。

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