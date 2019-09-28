　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸復交吉里巴斯「助蔡英文連任」？　王毅：這什麼邏輯

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲吉里巴斯總統馬茂與大陸外交部長王毅會面。（圖／大陸外交部）

▲吉里巴斯總統馬茂與大陸外交部長王毅會面。（圖／大陸外交部）

記者葉國吏／綜合報導

吉里巴斯於紐約時間27日與中國大陸建交。根據《央視》報導，吉里巴斯共和國總統兼外長馬茂與大陸國務委員兼外交部長王毅於位在紐約的「中國常駐聯合國代表團」簽署聯合公報，兩國即日起恢復大使級外交關係。中國國務委員兼外長王毅簽署復交公報，王毅對此舉是否會傷害台灣人民感情與助現任總統蔡英文連任，兩度不悅地說：這是什麼邏輯！

▶︎快訊／吉里巴斯與大陸建交　總統馬茂親飛紐約「兩度見王毅」

聯合公報中提到，「吉里巴斯共和國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。吉里巴斯共和國政府即日斷絕同台灣的外交關係，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。中華人民共和國政府對吉里巴斯共和國政府的上述立場表示讚賞。」

▲雙方在紐約「中國常駐聯合國代表團」會談。（圖／大陸外交部）

中國國務委員兼外長王毅指出，吉里巴斯20日宣布與台灣斷交，並聲明承認一個中國原則，是一個正確的決斷，是吉里巴斯獨立自主做出的選擇，中方對此高度讚賞，「時間必將證明，這一決定完全符合吉里巴斯國家和人民的根本和長遠利益。今天你專程來中國常駐聯合國代表團，再次對外發出吉里巴斯願意加快推進同中國復交進程的清晰信號。」

根據世界日報報導，有記者在會上提問，表示中國上週連奪台灣2邦交國索羅門群島與吉里巴斯，「台灣內部有不少人認為此舉是在協助蔡英文成功連任」，對此王毅回應「這是什麼邏輯」，隨後離開。

►點我超越韓國愉快體驗

ET快訊
台灣一家三口沖繩自駕撞對向車　50歲女「頭部重創」一小時後不
北北基宜炸豪大雨！米塔颱風今生成　路徑曝「週一擦身撩東北」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸復交吉里巴斯「助蔡英文連任」？　王毅：這什麼邏輯

吉里巴斯與大陸復交！承諾「斷絕與台灣任何外交關係」

快訊／吉里巴斯與大陸建交　總統馬茂親飛紐約「兩度見王毅」

空中巴士疑遭陸駭客攻擊...耿爽批：不專業、居心叵測！

OL被閨密詐騙改運欠巨債　淪落陪酒陪睡！還被拍裸照

他點一瓶礦泉水！才剛喝下秒「倒地打滾＋狂吐」...送醫後食道灼傷了

美軍雷根號航母航行南海　疑遭「7艘解放軍艦」包圍

影／她慌亂倒車！爺爺一聽「我下去吧」淡定吐槽...網笑：活到80歲有原因的

台48年來首次「外交突破」 耿爽：小動作不光彩「貽笑大方」

9/28至10/1多場集會！香港立法會推「特別保安安排」：警方可大樓內候勤

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

宜蘭抄表員遇家犬狂吠爆氣5連踹 疑催油門想衝撞...他反駁：狗先咬

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

板橋阿北手工小禮服爆紅遭冒用 林哲慧樂觀笑回：他賣得好就好！

「我腦袋沒有壞掉！」　韓：不會成立一個部門去開採石油

鄧倫不爽「打手沒吹犯規」　球場發飆怒嗆裁判：你看不到嗎！

遇到大肥鵝氣噗噗逆向擋車！驅趕反被追...網笑：檢舉牠XD

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

88歲日籍婆婆來台尋「童年回憶」　台灣警暖心陪同！她燦笑：好親切

陸復交吉里巴斯「助蔡英文連任」？　王毅：這什麼邏輯

吉里巴斯與大陸復交！承諾「斷絕與台灣任何外交關係」

快訊／吉里巴斯與大陸建交　總統馬茂親飛紐約「兩度見王毅」

空中巴士疑遭陸駭客攻擊...耿爽批：不專業、居心叵測！

OL被閨密詐騙改運欠巨債　淪落陪酒陪睡！還被拍裸照

他點一瓶礦泉水！才剛喝下秒「倒地打滾＋狂吐」...送醫後食道灼傷了

美軍雷根號航母航行南海　疑遭「7艘解放軍艦」包圍

影／她慌亂倒車！爺爺一聽「我下去吧」淡定吐槽...網笑：活到80歲有原因的

台48年來首次「外交突破」 耿爽：小動作不光彩「貽笑大方」

9/28至10/1多場集會！香港立法會推「特別保安安排」：警方可大樓內候勤

台灣一家三口沖繩自駕撞對向車　50歲女「頭部重創」一小時後不治

羅志祥免錢飲料狂喝7杯　孫德榮轟他太俗氣...「一輩子輸給王力宏」！

幕後／「英仁再配」呼聲起：蔡英文應選老搭檔在穩定中求勝利

民進黨33周年黨慶盛大如演唱會！陳水扁獲中監放行出席

不用出國！日本、瑞士冰河鐵道便當11月登台　排隊款一次吃滿

《富比士》設計師陳安琪新作！限量「龍騰包」台幣4000元就能入手

還沒決定當副手　賴清德：10月赴美「和蔡賴配無關」

陸復交吉里巴斯「助蔡英文連任」？　王毅：這什麼邏輯

吉里巴斯與大陸復交！承諾「斷絕與台灣任何外交關係」

摯友去看獸醫…汪皺眉好緊張　門口苦等「要活著回來喔！」

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

大陸熱門新聞

點一瓶礦泉水！他一喝倒地狂吐　..

快訊／吉里巴斯與大陸建交　總統..

美軍雷根號航母　疑遭7共艦包圍

空中巴士疑遭陸駭客攻擊　耿爽批..

台48年來首次「外交突破」 ..

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽..

她爽喝手搖飲料！下秒舌頭割裂「..

OL誤信閨密欠下巨債　陪酒又陪..

深夜躺床爽滑手機！男大生心跳停..

他砸掉5面承重牆嚇跑17戶鄰居

大媽趁空姐轉身…秒開逃生門　下..

長髮妹狗走失！抑鬱症發作投河輕..

影／她慌亂倒車！爺爺一看淡定吐..

她2樓晾床單　地板突然消失

更多熱門

相關新聞

中吉復交！承諾「斷絕台灣任何外交關係」

吉里巴斯與台灣（20日）斷交後，一星期後，與中國大陸復交！中國大陸國務委員兼外交部長王毅在紐約中國常駐聯合國代表團同吉里巴斯總統兼外長馬茂（27日）簽署恢復外交關係的聯合公報，並承諾未來「斷絕與台灣任何外交關係！」

中華民國台灣的主權地位正在消失

64位吉里巴斯學生　獎學金領到這學期

兩岸外交戰無涉南太戰略佈局

韓國瑜批蔡英文：斷交跟一國兩制有何關係？

關鍵字：

吉里巴斯

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

Joeman開箱氣炸鍋出包！　廠商轟抹黑：極盡羞辱

茶包5分鐘釋116億微塑料顆粒　水蚤亂游！

準米塔恐快速增強轉彎　下周甩大雨

Baby時裝周「頭皮屑沒洗」衰挨罵！

江祖平大時代殺青：最不想跟王瞳對戲

點一瓶礦泉水！他一喝倒地狂吐　送醫食道灼傷

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

蜘蛛人重返漫威宇宙　湯姆霍蘭德回應

快訊／吉里巴斯與大陸建交　總統馬茂親飛紐約

韓國瑜小時候打電動？四叉貓打臉

世界最毒蛇出沒　墨爾本蛇爆發季

藍營女議員指公然猥褻！呱吉翻法條回應

最狂上學記　他開曳引機到校讀書

更多

最夯影音

更多

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

宜蘭抄表員遇家犬狂吠爆氣5連踹 疑催油門想衝撞...他反駁：狗先咬

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

板橋阿北手工小禮服爆紅遭冒用 林哲慧樂觀笑回：他賣得好就好！

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面