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北北基宜炸豪大雨！米塔颱風今生成「週一擦身撩東北」　水灌北台再4天

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到東北風影響，北部豪雨狂炸！氣象局針對基隆、新北發佈豪雨特報；台北市、宜蘭縣發佈大雨特報。另外，米塔颱風預計在今天就會生成，在下週一、二(9/30、10/1)最接近台灣。中央氣象局預報員劉沛滕指出，北台灣屆時會受到東北風、颱風外圍環流雙重影響下，雨勢會更加劇烈。

中央氣象局預報員劉沛滕指出，今(28)日持續為東北風影響的天氣型態，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其中東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部較大雨勢發生的機率，中南部地區維持多雲到晴的天氣，午後各地山區及近山區有小範圍短暫陣雨。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲氣象局針對基隆、新北發佈豪雨特報；台北市、宜蘭縣發佈大雨特報。

另外，第18號颱風「米塔」預計在今天就會生成，根據目前資料指出，米塔移動速度算快，生成後預計在下週一(30日)、下週二(10月1日)時最接近台灣，並在台灣東側至琉球一帶北轉。

臉書粉絲專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》，27日深夜貼出準米塔颱風最新預測路徑，其中在30日暴風圈會接觸到台灣北部陸地。小編發文表示「距離台灣會有多近？未來48小時是關鍵！高壓強弱、北轉時間點都很重要！」

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲美軍最新預測準米塔颱風路徑。（圖／翻攝Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急

對此氣象局預報員劉沛滕表示，準米塔颱風暴風圈是否會接觸台灣陸地，目前變數還很大，還要看太平洋高壓強弱、以及颱風移動速度來判斷，目前討論還太早，必須等颱風生成後才能預測。

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