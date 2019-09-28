川普彈劾調查聽證會「最快下週展開」　民主黨議員：希望2週內結束

▲美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在聯合國大會期間會面。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普因「通烏」醜聞，遭到眾議院聯手發起彈劾；聯邦眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）的動作迅速，已於週五（27日）晚間透露，委員會最快在下週開啟川普彈劾調查的聽證會。

根據CNN報導，希夫表示會針對此事儘快動作，最快下週發出傳票和蒐證，所有的眾議員們將從各區回到華盛頓，參與為期2個禮拜的聽證會期。他也警告白宮不要阻擋聽證會進行。

▲希夫（Adam Schiff）正加快腳步進行川普的彈劾調查案。（圖／達志影像／美聯社）

不過聽證會進行一大重點取決於指證川普行為的證人們，是否願意露面，以及出席的時間安排。民主黨籍眾議員赫克（Denny Heck）表示，代表「吹哨人」的相關團體正在和有機會進一步提供有利證據的人士接觸，「我的看法是越快越好。我會希望是在2個禮拜內結束。」

被爆料身分為CIA男性幹員的「吹哨人」日前指控，川普想要透過脅迫烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），針對民主黨美國前副總統拜登（Joe Biden）之子開啟調查，幫助他贏得2020總統大選。聯邦眾議院情報委員會於26日公開吹哨人舉報內容，在與澤倫斯基通話中，川普要對方下令烏克蘭政府去「調查看看」拜登，因為拜登曾逼迫烏克蘭政府開除一名正在調查他兒子的檢察官。

▲白宮公布川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話紀錄。（圖／路透）

川普被群起圍攻的民主黨人惹火，他在和美國外交官於紐約洲際酒店（Intercontinental Hotel）的一場私人餐會上辱罵，報導此事的記者是「人渣」，也透露出他對「吹哨人」的痛恨，「我很想知道是誰向吹哨人提供這些資訊，因為那幾乎是間諜的行為。你們知道我們以前很精明時是怎麼做的，對吧？對於間諜和叛國者，我們過去的處理方式和現在略有不同。」一切都被錄下音來，餐會與會者在會後向《洛杉磯時報》曝光這段對話。

「吹哨人」的安危及心理狀態成為保護重點，在川普暗示自己想怎麼對付「吹哨人」的同時，代理情報總監馬奎爾（Joseph Maguire）才在出席眾議院情報委員會的聽證會時為吹哨人辯護。負責質詢馬奎爾的委員會主席、民主黨眾議員希夫表示，「這種煽動暴力的發言只會讓其他證人在出庭作證時感到心寒，很明顯是意圖恐嚇證人。顯然總統將盡可能以危險且不道德的方式加深調查的難度。」

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