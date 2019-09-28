美股跌！　川普政府連拋震撼彈：考慮「解除中企在美上市資格」　

▲川普政府連拋針對中企和美國資金流入中國的震撼彈，美股應聲下跌。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美中貿易戰火不停歇，華盛頓當局傳出正在考慮，針對在美國證券交易所交易的中國企業解除上市資格，甚至也在討論限制美方投資資金流向中方的措施。相關消息立刻引起美股重挫，中企如阿里巴巴等也都應聲下跌。

美股三大週五（27日）一片綠，道瓊指數下跌70.87點，或0.26％，收在26820.25點；那斯達克指數下跌91.03點，或1.13％，收在7939.63點；標準普爾500指數終場則下跌15.83點，或0.53％，以2961.79點作收。

針對解除中方企業在美上市企業資格，華盛頓當局尚未制定出確切機制，行政命令最終需送至總統川普手中。川普已同意進行研擬；路透社引述美國政府官員報導，白宮另外也在討論限制美國投資資金流向中國的。美媒CNBC於27日引述3名知情人士報導，美中將於10月10日在華盛頓重啟貿易談判。

另外，由於華為豁免令11月19日到期後可能不再延長，加上美光財測不利，美國國際貿易委員會（ITC）受理格芯調查台積電等多家科技公司科技、晶片股賣壓出籠，也成為美股早盤一開即下跌的因素之一。

消息傳出後，阿里巴巴、京東、拼多多、百度、唯品會、寶尊電商和愛奇藝等中企股價在美股下午盤受挫，跌幅介於2%至4%。

►生火了！連我媽都用到發光