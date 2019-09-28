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公寓玻璃門深夜遭鋼珠射爆　警方：疑似民眾放爆裂物所致

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▲蘆洲中正一路上的一棟公寓大門遭鋼珠噴射，現場留下6個彈孔。（圖／記者游宗樺攝）

▲28日凌晨0時許，蘆洲中正一路上的一棟公寓大門遭鋼珠噴射，現場留下6個彈孔。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市蘆洲區28日凌晨0時27分，中山一路110號附近突然傳出爆裂聲響，一棟公寓的玻璃製大門遭到鋼珠彈噴射，當場出現6個彈孔與蜘蛛網般的裂痕，在事發地附近巡邏的警力發現後，上前查看發現施放爆裂物的民眾已經離開，僅在地面發現些許鋼珠殘骸。警方表示，經調閱監視器後，發現事發時馬路有爆裂物炸開，疑似為民眾施放爆竹，噴射鋼珠不慎打破一樓玻璃，將會透過監視器，鎖定可疑民眾的身份約談到案。

▲蘆洲中正一路上的一棟公寓大門遭鋼珠噴射，現場留下6個彈孔。（圖／記者游宗樺攝）

▲現場留下6個彈孔。（圖／記者游宗樺攝）

據悉，28日凌晨0時許中山一路110號附近傳出巨響，位於該址的公寓大門及窗戶玻璃上被發現分佈著至少6個大小不一的彈孔，地上也遺留著2顆鋼珠，警方表示，不排除是民眾施放內含鋼珠的爆竹或其他爆裂物所致，暫無法確定該爆裂物的種類及具體爆炸位置。

附近民眾表示，事發時有聽到「碰！」一聲巨響，當下有被嚇到，出來查看沒有看到什麼可疑的人車經過，只知道沒有人受傷，對於事發的細節並不清楚。

▲蘆洲中正一路上的一棟公寓大門遭鋼珠噴射，現場留下6個彈孔。（圖／記者游宗樺攝）

▲現場遺留2顆鋼珠。（圖／記者游宗樺攝）

警方指出，蘆洲派出所警員於28日凌晨0時許巡邏時，在中山一路110號附近發現有公寓大門玻璃遭鋼珠射破，於是通報鑑識人員到場採證，在現場查扣2顆鋼珠，透過調閱的監視器畫面，發現事發時馬路上有疑似爆炸的火光，但無法確定該爆裂物的類型，正在擴大調查範圍，循線將涉案人士追查到案，將依公共危險罪法辦。

▲蘆洲中正一路上的一棟公寓大門遭鋼珠噴射，現場留下6個彈孔。（圖／記者游宗樺攝）

▲蘆洲派出所警方調閱監視器發現疑似是民眾施放爆竹導致玻璃碎裂。（圖／記者游宗樺攝）

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