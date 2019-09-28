借車出遊行經萬聖公　轎車突失控把廟撞爛...4人傷

▲駕駛向車主借車出遊，卻不慎將萬聖公廟撞毀。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市一名男子於27日晚間11時許，開著向友人借來的轎車，行經文山區木柵路4段往新店方向時，疑似天色昏暗加上天雨路滑，不慎失控撞上路旁的萬聖公廟，將磚塊砌成的廟體當場撞毀。附近住戶聽到碰撞聲紛紛出來查看，同時報警處理。警消到場將車上4人救出，送往萬芳醫院急救均暫無生命危險，警方已初步排除駕駛酒駕，確切的肇事原因有待後續釐清。

據了解，22歲的劉姓男子開著朋友提供的轎車，行經肇事路段疑似因天雨路滑，失控撞上從日治時期就已設置的萬聖公廟，廟體當場被撞得四分五裂，滿地都是紅色的磚石碎片，肇事車輛則是車頭嚴重變形，車上4人因撞擊而受傷，送醫後暫無生命危險。

▲轎車車頭全毀，車上4人受傷送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

見到近百年歷史的萬聖公廟被毀，附近住戶表示，萬聖公廟提供著當地人的心靈寄託，往來行人常常會向萬聖公拜拜，以祈求平安，沒想到這一次萬聖公竟遭橫禍，整間廟都被毀掉。

車主接獲通知到達現場後表示，肇事的車輛是他借給劉男的，推測是劉男載著車上3人準備返家或吃宵夜，在路上突然失控自撞，對於詳細的事發原因並不清楚。

▲轎車將磚石砌成的廟體撞爛。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方表示，27日晚間11時許，劉男駕駛轎車於文山區木柵路4段往新店方向行駛，因不明原因失控自撞路邊小廟，車上連同駕駛共4人受到輕傷，被送醫治療暫無大礙。至於劉男在接受酒測後，未驗出酒精反應已排除酒駕可能，確切的肇事原因仍有待調閱監視器調查釐清。

▲廟內的石碑露出。（圖／記者游宗樺翻攝）

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