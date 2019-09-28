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台積電下半年領軍衝刺　ANSYS加大力度投資台灣

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▲▼ ANSYS全球半導體事業部總經理暨副總裁John Lee（左）與ANSYS 技術總監 DR. Larry Williams（右）。（圖／業者提供）

▲ANSYS副總裁John Lee（左）與技術總監 DR. Larry Williams（右）。（圖／業者提供）

記者周康玉／新竹報導

進入消費性電子旺季，半導體市況增溫，工程模擬軟體（EDA）廠商安矽思（ANSYS）表示，將會加大力度投資台灣，並與台積電以及台灣本地IC設計公司會更緊密合作。

今年以來，半導體景氣持續受到中美貿易戰打壓，尤其美國總統川普在5月份發布的華為禁令，和華為及中國大陸密切合作的半導體廠商，被迫暫停供貨華為後，更讓半導體產業迅速急凍。

請繼續往下閱讀...

然而晶圓代工龍頭廠台積電在第2季獲利優於預期，7奈米製程營收占比逾21%，研調機構更預估，第3季將超越30%，帶來下半年反彈的好消息；此外，國際半導體大廠包括高通、安謀等，先後聲明恢復出貨給華為，露出華為禁令可望陸續解除的曙光。

ANSYS半導體事業部總經理暨副總裁John Lee表示，近三年來ANSYS和台灣晶圓廠和客戶合作一直增加，台積電有最先進的製程，加上台積電和在地design house緊密合作關係，也形成ANSYS的優勢，未來會更深化與台廠的合作，舉例來說，最新一代的產品ANSYS Totem（晶體管級電源噪音和可靠性仿真平台）就是在台灣開發出來。

John Lee表示，ANSYS是多物理項模擬（multipysic）的領導者，他用飛機比喻，模擬項目包括持續變異分析、可靠度分析、電磁與熱能分析、電源完整度、訊號完整度等等就像是飛機的雙翼，從設計、合成、驗證到投片的傳統設計流程，就像是機身，兩者結合才能起飛。

John Lee表示，ANSYS很願意做技術的早期導入者，客戶涵蓋全球半導體全球前20大廠；他很有信心地說，大部分有趣的晶片都使用ANSYS。

▼ANSYS持續加大力度投資台灣。（圖／記者周康玉攝）

▲▼台積電下半年領軍衝刺，ANSYS加大力度投資台灣。（圖／記者周康玉攝）

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