甕仔雞店一次來35輛破億車隊！「蜈蚣麥拉倫」高雄排隊…背後是他揪團去加油

▲破億車隊公路旅行！嘉義甕仔雞店一次來35輛麥拉倫。（圖／翻攝「竹香園嘉義店」粉絲團，下同）



網搜小組／許力方報導

有網友近2天撞見氣勢逼人的超狂「破億元車隊」，數名車主駕駛外型帥氣的超跑麥拉倫上街，無論到哪都是列隊行動，高雄就有人發現他們停滿飯店停車場，甚至還排隊去加油，馬路上出現「蜈蚣麥拉倫」奇景；不僅如此，車隊甚至出沒在嘉義甕仔雞店聚餐，一字排開的壯觀景象，連老闆也不禁驚嘆歡迎。

事發於26日，嘉義阿里山附近的竹香園甕仔雞店家透過臉書發文，曝光麥拉倫車隊的畫面，當時車主們相約車聚用餐，就選在該處，廣闊的停車場剛好夠停放所有的麥拉倫，老闆拍下照片驚呼，「哇！天天兒啊！一次網羅超跑麥拉倫盡收眼底。」只見黃色、紫色、白色、黑色、綠色各式各樣的麥拉倫列隊停放，壯觀景象令網友嘆為觀止。

隨後，高雄也有網友在街頭撞見麥拉倫車隊，轟隆隆的引擎聲震煞全場，停紅燈時循序跟車停靠，大馬路瞬間成了超跑展示間，吸引路過民眾目光，紛紛停下來拿手機拍照錄影，直呼「帥爆」！到了晚上也被目擊車主們湧入知名飯店晶英行館的停車管，還有保全專門看管。

據悉，當時車隊還在途中特別前往高雄青年路上中油加油站，大陣仗排隊加油，讓站方不敢大意，派出數名工作人員拿起旗子、指揮棒，跑到車道上指揮交通。《TVBS新聞台》報導，其實當天是麥拉倫車隊公路旅行，剛好會經過就順道加油，因為其中一名車主曾經造訪此處，認為工作人員特別細心，就乾脆揪團35輛麥拉倫通通到這，就怕加油時發生意外毀了愛車。

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