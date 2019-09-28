外送員下雨天送120元餐…攤手慘收「50個1元」被辱氣炸：他是月底窮

▲外送員抱怨，辛苦下雨天送餐，卻收到滿手1元，有種被針對的感覺。（圖／爆怨公社）

網搜小組／柯沛辰報導

台北一名外送員在臉書發文抱怨，他下雨天辛苦送120元的餐點，沒想到卻收到一堆零錢，還有50多個1元，讓他不禁懷疑自己被針對，「大家都是人生父母養的，將心比心」。貼文一出，網友看法兩極，有人認為是小題大作，但也有人支持原PO，「理解你的心情，我也很討厭人家拿一堆1元」。

原PO在臉書不公開社團「爆怨公社」發文表示，120元的零錢中，1元佔了50多個，「我真他Ｏ不知道你是故意針對外送員，還是單純是他Ｏ的月底窮，下大雨依然為你們送餐，給我一堆零錢，至少也說一聲不好意思，我心裡也比較好過吧！林先生如果你看到這篇文，希望你不要再對下一個外送員如此。」

請繼續往下閱讀...

▲外送員PO文抱怨，網友反應很兩極。（圖／爆怨公社，下同）

許多網友看完後，紛紛留言表示，「1元也是錢不是嗎」、「全給你大鈔是不是又要抱怨」、「你也想太多了，太玻璃了吧」、「原來1元不能花喔」、「可能人家月底真的沒有錢了，不要生氣」、「其實我不懂這要將心比心什麼」、「我真心覺得你不適合服務業」、「我不介意，大家請把不要的1元5元都給我，我免費到府收」。

有人則力挺，「應該是整人」、「一句不好意思真的會比較有禮貌，也有互相尊重的感覺」、「叫外送服務，你給一大堆一元是要讓人家站在你家門口數錢嗎」、「我拿零錢給人家，都會說不好意思！身上沒有百鈔了」、「點外送就是為了方便，為何還要讓外送員不便？同理心呢」、「數這些很浪費時間好嗎…外送就是要拚時間、趟數的！」

事後，原PO解釋，他主要不是氣客人給一堆1元，「氣的是對方的態度口氣，感覺就是故意，也沒把外送員當人看，才讓他覺得有種被侮辱的感覺，不然錢無論大小，其實人人都愛。」掀起熱議。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有