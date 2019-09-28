韓國瑜民調跌25%死線！關鍵「心理防線」一破掀跳船潮　李正皓：幕僚也會走

▲國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

旺旺中時27日公布2020總統大選最新民調，總統蔡英文以39.1%支持度領先國民黨候選人25.4%。國民黨草協聯盟發起人李正皓在政論節目分析，韓國瑜民調跌到25%防線，依過去經驗一但守不住25%，就會雪崩式跌至「斷頭15%」，連帶牽動藍營未來4年的派系布局、立委選情，這次可謂是「生死之戰」。

中時電子報26日以「宇宙震撼！韓民調來到死線保衛戰」為題，報導韓國瑜民調落後一事，隔天更公布自家民調，指韓國瑜民調目前落在25.4%。政論節目《關鍵時刻》27日以此為探討主題，分析韓國瑜選情告急，已經逼近25%死線。

▲李正皓說，韓國瑜跌剩25%，回顧國民黨過去選情相當危險。（圖／翻攝自《關鍵時刻》）

李正皓表示，依過去經驗，民調一旦跌破25%，馬上就會跌到15%，呈雪崩式的下跌，回顧2015年10月換柱，再往前回推一個月，正值換柱剛開始發酵，當時國民黨為了救洪秀柱，主動公布一個民調，稱蔡英文45%、洪秀柱25%，目的是把洪秀柱民調撐住，但3天後趨勢民調公布自家數據，指洪秀柱剩17.2%；過2天，國民黨又做民調，「這時候真實的民調回歸了，洪秀柱剩14%，之後洪秀柱就一直在14%跟15%之間徘徊。」

李正皓指出，當時蔡英文在這一系列民調中，都是維持45、46%，沒有明顯變動，但洪秀柱卻雪崩下跌10%，主因就是民調一跌破25%就會發生「跳船潮」。至於現況誰會跳？「中時正在跳，頭號韓粉胡幼偉也在跳，未來立委會不會跳？地方派系會不會跳？現在美國已經跳了，如果中國大陸也跳了，最後可能連幕僚都會跳。」

李正皓說，現在很多人幫助韓國瑜，都是為了下次選立委或議員，可是韓如果跌破25%心理防線，根本連選都不能選，未來也不可能去布局立委。他舉例，國民黨過去最糟糕的情況，是連戰、宋楚瑜2000年大選分裂角逐大位，當時三強鼎立，連戰至少也拿下23.1%得票率；後來2008年馬英九即便勢不可擋，得票率拿下58.4%，謝長廷、蘇貞昌也仍有41.5%，足見韓國瑜這次有多危險。

▲李正皓指出，民調一旦跌破25%，很可能引發雪崩，直接跌至15%。（圖／翻攝自《關鍵時刻》）

李正皓認為，在一對一的情況下，一個政黨該撐住的基本盤是「六四開」，這還是很難看的情況，因為會輸100多萬票，但這次韓國瑜更慘，不僅跌到25%防線，還跌得很緩慢，這對國民黨相當致命。他解釋，當年柱柱姐9月民調就跌到25%，黨內有1個月時間來啟動所謂的「換柱」，換完也還有3個月重整旗鼓，但現在韓民調跌得很慢，國民黨已經整個和韓國瑜綁在一起，根本來不及啟動任何的「逃生系統」，所以僅剩的一條路就是「跳船」。

李正皓表示，民進黨正在挖國民黨長期經營的農田水利會，倘若韓守不住25%民調，一夕崩盤，這些派系就會從根到尾通通被挖走，所以對國民黨來說，「這一次戰爭，可能不是只有總統倒，是未來4年的立法委員要倒，未來4年派系可能要倒，更何況民進黨也說了，這次選舉要從社團、宮廟開始著手，國民黨地方組織恐被刨根，這是生死之戰。」

▲李正皓表示，韓國瑜民調跌太慢，導致國民黨沒有時間應變，等於跟韓綁在一起。（圖／翻攝自《關鍵時刻》）

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