美軍部署在羅馬尼亞「MK-41」可變成進攻性武器　北約研究員證實

▲美軍使用Mk-41垂發裝置試射「戰斧」巡航導彈。（圖／翻攝自美國國防部網站）

記者林彥臣／綜合報導

北約軍事高級研究員、軍控專家布魯諾•萊特（Bruno Lete）在歐洲議會聽證會上承認，美國部署在羅馬尼亞的MK-41垂直發射裝置可以輕易改造為執行進攻任務。該聽證會討論的是《中導條約》作廢後的局勢，萊特與北約和歐盟代表一起受邀參加。相關委員會在會後發佈了萊特的談話記錄。

美國8月2日宣佈退出與俄羅斯簽署的《中導條約》，19日宣佈試驗陸基巡航導彈。俄羅斯外交部特別提醒注意，美軍正在羅馬尼亞軍事基地部署的MK-41垂直發射裝置，進行試驗《中導條約》禁止武器的發射實驗。

五角大廈表示，試驗時確實使用了MK-41發射裝置，但其配置不同。俄羅斯總統普丁認為，美國部署在羅馬尼亞的MK-41發射裝置同樣可以發射這些飛彈。

萊特在歐洲議會安全與防務委員會聽證會上指出，「美國仍然支持軍控，但《中導條約》對美國某些利益而言可能越來越邊緣化。有明顯跡象表明，川普政府想要投資發展中程飛彈，以保護自己的東亞盟友免受中國和北韓的威脅。」

萊特表示，「其次，美國也想對俄羅斯在歐洲部署飛彈作出回應，但《中導條約》不允許美國這麼做。現在，《中導條約》已經廢除，美國的選擇比以前多了很多。比如，部署在羅馬尼亞的MK-41。該系統雖然現在純粹是防禦性的，但可以輕易用於進攻目的。」

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