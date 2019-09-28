貿易戰為保持中立　宜特出售上海子公司給大陸當地檢測廠

▲半導體IC驗證服務廠宜特出售上海轉投資公司 。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

中美貿易戰衝擊半導體業再添一樁。半導體IC驗證服務廠宜特（3289）宣布，因貿易戰延燒，將出售100%轉投資的宜特上海檢測子公司，估計處分獲利達2.6億元。

宜特表示，隨中美貿易戰起，為保持立場中立之第三方公正實驗室，更專注服務國際客戶，與中國蘇試試驗集團股份有限公司（簡稱蘇試）簽署股權轉讓協議書，將宜特上海檢測技術有限公司100%股權轉移蘇試。

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宜特27日公告，因中美貿易戰持續擴大延燒，已對整體半導體產業造成嚴重衝擊，考量公司未來長期營運規劃及財務狀況所需，擬將間接持有的上海檢測技術公司100%股權出售，以提升本公司長期營運發展的整體競爭力。

對於宜特本身，面臨貿易戰，每逢歐美客戶在產品研發時期，對於驗證分析的保密需求，更能嚴謹維持立場中立的第三方公正實驗室角色。

蘇試是環境與可靠性試驗設備和試驗服務及解決方案提供商，集團前身是蘇州試驗儀器總廠；2015年蘇試在深圳證券交易所創業板上市。

宜特表示，宜特上海檢測廠將出售給蘇州蘇試試驗集團股份有限公司，交易預計在今年底完成，此前對今年合併營收與獲利不會有任何影響；交易價格達人民幣2.8億元（約新台幣12.2億元），獲利預估達2.6億元。