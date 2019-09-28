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25公分！褲襠腫一大包被當是賊　巨陽男：大GG有錯嗎？

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▲大G佬威赫斯特。（圖／翻攝自StokeonTrentLive網站)

大G佬威赫斯特：大GG有錯嗎？（圖／翻攝自StokeonTrentLive網站)

國際中心／綜合報導

英國一名窗戶安裝／俢理工人因為天生10英吋(25公分)的大GG，褲襠常常「腫起一大包」，讓他怨嘆自己老是被人當作賊。

47歲的威赫斯特(Steve Whitehurst)上周日(22日)跟46歲的女伴桑頓(Mandy Shenton)和18個月大的孫子在斯托克市(Stoke-on-Trent)一起逛街時，就因為「下半身太突出」，讓他遭遇到以下十分尷尬的一幕。

當時他們走進了購物商場內一家名為Scotts Menswear的男仕服飾店。威赫斯特挑了幾件T恤和一個包包，他拿出390英鎊(約1.5萬元新台幣)結帳後，正要離開時，店裡的經理卻擋住他的去路，不讓他走。指控他偷竊：把貨品藏在褲褲襠裡。

威赫斯特告訴StokeonTrentLive網站說：「剛開始時我還以為是開玩笑，我快抓狂了。他們一直指著我的褲襠處。我回答說：『對不起，那是我的GG 。我該怎麼做才能證明我的清白呢？』他們還是不肯罷休。我別無選擇，只好脫下外面的褲子，告訴他們說：『看，我沒有什麼好隱瞞的。』」

「但他們仍然堅稱我偷竊，我實在想不出還有什麼辦法。於是，我自願和一位男性員工一起進更衣室，讓他們驗明我是真材實料。」

「我是天賦異稟沒錯。但是大GG有錯嗎？然而當我出來的時候，他們仍然試圖阻止我離去。當時外面擠滿了上百名看熱鬧的人，我覺得我被羞辱了。有人覺得很有趣，但我不認為這有什麼好笑。我不敢相信我把大鳥都掏出來了，他們還是不相信我。」

後來，威赫斯特堅持要求報警，並且檢查監視器畫面。這時候，店家才終於願意讓他離開，並且同意讓他把所有購買的商品全額退費。

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