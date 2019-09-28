準米塔颱風關鍵48小時！恐快速增強「逼台大轉彎」　下周甩大雨

▲準米塔來勢洶洶，未來48小時發展將是關鍵。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

準米塔來勢洶洶，中央氣象局預估，菲律賓東方的熱帶低壓最快28日增強為今年第18號颱風「米塔」（MITAG，米克羅尼西亞命名：女子名），未來路徑從台灣東方海域北上機率較高，30日（下周一）開始受其外圍雲系影響，北部、東部將轉雨。前預報中心主任吳德榮分析，依據電腦模擬結果，準米塔會先往台灣靠近，29日（周日）北轉撲向日韓，暴風半徑侵台機率約5至30%。



吳德榮指出，米塔最快於28日就會被命名成第18號颱風，電腦模擬顯示，其動向主要順著太平洋高壓邊緣移動，未來2、3天會先向西北西、往台灣靠近，29日開始北轉，之後朝日韓中間一帶前進。

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▲美軍最新預測路徑！準米塔恐快速增強「逼台轉彎」下周甩大雨。（圖／中央氣象局、翻攝JTWC）



根據電腦模擬51次資料，吳德榮分析，準米塔預估路徑大多集中從宮古島、石垣島中間通過，有一部分靠台灣較近；至於暴風半徑侵襲機率，最高機率也是從宮古、石垣島間通過最高，台灣約有5至30%。準米塔強度最強時就剛好在靠近台灣時，雖然現在資料看起來並非直接侵襲，但模式還可能改變。

氣象局觀測，位在菲律賓東方海面的熱帶低壓，以時速25公里速度持續向西北西移動，最快28日可能發展為輕度颱風。未來將從台灣東部外海至琉球海域北上機率較高，但距離遠近仍存在不確定性，不排除會影響台灣天氣，將於30日、10月1日（下周一、二）兩天通過東部外海，受其外圍雲系影響，北台灣轉有陣雨、有局部大雨，花東也有局部短暫陣雨，午後山區、近山區有零星短暫陣雨。

氣象局預報，29日前台灣都受東北風影響，迎風面北部、東半部地區會有斷斷續續降雨，早晚有秋涼感覺，各地低溫約22度；30日、10月1日受準颱風影響北台灣、花東仍有雨，到了10月2日系統遠離，帶來北側較乾的空氣，水氣減少，除東半部、北部山區外，其餘天氣皆轉多雲到晴。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）也公布最新路徑，民間氣象愛好「台灣颱風論壇」引述分析，預測圖顯示，準米塔將於30日從台灣東方海域通過，且發展滿快的，距離台灣遠近「未來48小時是關鍵」，高壓強弱、北轉的時間點都很重要。

▼東北風影響，北、東部雨不停。（圖／中央氣象局）

