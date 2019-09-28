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幕後／「英仁再配」呼聲起：蔡英文應選老搭檔在穩定中求勝利

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▲▼總統蔡英文與副總統陳建仁。（圖／資料照）

▲總統蔡英文與副總統陳建仁。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

在民進黨全代會、33週年黨慶前夕，總統蔡英文與前行政院長賴清德是否會組成「英賴配」進攻2020總統大選，因民進黨10月將派人代表赴美參與小英後援會活動，再度成為討論話題，而這也使得黨內醞釀副總統陳建仁繼續跟蔡英文搭配的佈局聲浪提前浮上檯面。

內情人士表示，有關「蔡賴配」的聲音，一直陸續有希望這個組合能成的聲音存在，不過目前還沒有任何定案，若以副總統為「備位元首」的角色來看，往例也無須赴美。因此，「蔡賴配」與赴美參與小英後援會活動，可說是沒有直接相關。

黨政人士也透露，民進黨內也有一股強大聲浪認為，以目前的政經情勢來看，在敵對陣營狀態極度混亂的情況下，綠營反而更應該力求穩定，雖然陳建仁在民進黨初選時曾公開表示願意把副總統的位子讓出，但這幾個月來，仍有不少人相當支持陳建仁繼續留任，在目前支持度穩定領先的狀況下，希望「英仁配」繼續搭檔。

對於蔡英文陣營預計在10月中派「重量級嘉賓」代表赴美國出席各地後援會造勢、華府小英後援會，而這位神秘嘉賓就是賴清德，黨內人士也指出，把這個行程解讀為「蔡賴配」成形還有點言之過早，在全代會前放出這個訊息，但賴清德又不出席全代會，如果真的有譜，現階段不應該要醞釀氣氛暖身，兩人怎麼會選擇不在全代會上同台呢？

內情人士指出，民進黨主席卓榮泰的確徵詢了賴清德，以「重量級嘉賓」代表身份於10月中前往美國出席各地後援會造勢，但賴陣營還在評估，也根本還沒定案。

另一方面，從過去民進黨總統初選期間，美方傾向支持的是統獨立場中立且較穩定的蔡英文，且就算賴清德真的是代表民進黨赴美，也不一定會以「未來副總統」身份前往。

不過，黨內人士也透露，賴清德未來在大選中勢必有重要角色，除了前往美國爭取僑界支持，在台灣內部方面，依照現階段狀況，一邊一國、喜樂島聯盟、前副總統呂秀蓮等獨派勢力，仍需賴清德的影響力與整合力，以化解票源可能被分散的風險。

至於蔡英文的副手人選，黨政人士表示，在國民黨韓國瑜與鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平鬧得不可開交之際，再加上台灣民眾黨的柯文哲、親民黨的宋楚瑜夾在中間，綠營面對敵手紛亂不已的狀況，內部反而更該以尋求穩固為首要之務，特別是在蔡英文民調支持度穩定領先的狀態下，維持平穩會是好的抉擇。

因此，民進黨上下的確有一股聲音認為，蔡英文應該挽留先前為了鞏固黨內團結，自願禮讓給賴清德的陳建仁，而本來在檯面下醞釀「英仁再配」的氛圍，沒想到會在全代會前提早浮出檯面。

黨內人士表示，陳建仁這幾年來在副總統任內的表現，大家都有目共睹，不管是被交付的任務，或是協助蔡英文施政，都相當地穩健與稱職，加上擁有宗教信仰與親切、包容的特質，陳建仁所到之處，也都相當受到民眾的青睞，在備位元首的角色上，陳建仁也沒有多餘或突襲的作為，也難怪支持陳建仁的聲音會認為蔡英文應該慎重考慮繼續維持「英仁配」的組合，在連任之路上穩定求勝。

▼總統蔡英文與副總統陳建仁。（圖／資料照）

▲▼總統蔡英文與副總統陳建仁。（圖／資料照）

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