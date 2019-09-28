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大港爆粗口！呱吉坦承：韓國瑜當選的「集體治療室」　神邏輯讓館長秒噴笑

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▲▼呱吉在館長直播中解釋，當初的大港爆粗口是一種集體治療。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

▲呱吉在館長直播中解釋，當初的大港爆粗口是一種集體治療。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

記者林彥臣／綜合報導

台北市議員「呱吉」近日因為在大港開唱爆粗口引發爭議，甚至遭高雄市法制局長指控涉及公然猥褻。他27日晚間在館長直播節目中，完整還原當初在舞台上表演的用意，就是模仿過去高雄紅極一時的「藍寶石歌廳秀」，給所有不滿韓國瑜當選的年輕人，一個集體治療的地方。

館長在直播中提問表示，「現在針對大港開唱，大家把矛頭指向你，韓國瑜現在針對你，說你粗俗不堪，那關於這個東西，你可以解釋一下當時的心境？」

呱吉表示，今年參加了很多個音樂祭，其他的音樂祭都找他做一些放歌、放音樂的工作，只有大港不一樣，建議他組一個樂團，這個樂團只存在一個小時，樂團的樂手都來自知名的獨立樂團，表演之後就解散。

呱吉說，表演的內容是希望模仿早年高雄很流行的「藍寶石歌廳秀」，像豬哥亮等人的表演內容，在台上講一些幹話，講一講就，樂隊就彈兩下，最後唱幾首歌，就像這種風格的演出，做一個「現代版的歌廳秀」。

呱吉進一步解釋，要去高雄就要講一些「跟高雄有關的話題」，他想會去參加音樂祭的，大部分都是年輕人，去年大選之後很多年輕人都覺得，「哇！X！韓國瑜當選！」跟想像的差很多，所以就弄一個像是「集體治療室」的地方，所以就針對大家心裡的不滿，全都幹譙出來，然後幹譙完、發洩完，唱一首歌，請大家一起努力。

呱吉還原當天最後鼓勵觀眾的話，雖然高雄好像有很多的不好，大家覺得去年選舉之後選出一個自己不能夠支持的人，可是沒有關係，「我們的人生不是由一個人的當選所決定，我們只要每個人把自己的點點滴滴都做好，最後大家還是能改變這個社會，所以你不用這樣就氣餒、絕望」。

呱吉也承認，表演的過程當中，也講了一些話比較刺激一點話，但也盡量控制在一個合理的範圍，但是他可以接受韓國瑜的支持者，或是任何人看完這個表演批評他很低俗，但是要因此來說大港開唱是一個不好的文化活動，這是不公平的，他也不過就佔大港開唱3天的表演，其中的一小部分，不能因此代表大港開唱。

▲▼0927韓國瑜回答質詢手勢 。（圖／記者賴君欣攝）

▲呱吉強調，韓國瑜可以批評演出很爛，但是不能審查演出的內容。（圖／記者賴君欣攝）

呱吉強調，可以批評演出很爛，但是不能審查演出的內容，因為演出是一種創作上的自由，應該受到某種程度上的保障，「你今天可以說這是個爛東西，但是你不能說它不能演，這是有一個界線，是很明確的，韓國瑜跟韓國瑜的支持者並不是非常了解這件事情」。

呱吉最後還揶揄了高雄市政府，韓國瑜先是叫政風處調查，但他不是高雄的公務員，又被指控公然猥褻，查了公然猥褻的定義，表演的內容必須是性交以外，能夠使人興奮和性慾的表演，「所以韓國瑜和他的支持者，是看到我的表演產生了性慾嗎？」

館長講到此處突然大笑，「就是你說你在罵韓國瑜政見的時候，會刺激他們的性慾嗎？」韓國瑜應該什麼都不懂，都不做功課。

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