民進黨33周年黨慶盛大如演唱會！陳水扁獲中監放行出席

▲民進黨黨慶「台灣派對」28日登場。（圖／翻攝自民進黨臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

28日是民進黨創黨33周年，適逢2020總統立委大選，全代會將與黨慶同天登場。33周年黨慶主題「台灣派對」，選在中央黨部旁的北平東路封街舉辦，相關活動預定從下午兩點一路到晚上八點，不同於過去傳統造勢，邀請跨世代表演者演出宛如演唱會，歡迎支持者到場同樂。前總統陳水扁這次也獲得中監准許，將出席黨慶活動。

民進黨33周年黨慶主題訂為「台灣派對」，地點選在黨部周圍北平東路封街進行，由市議員張之豪、林智鴻、發言人薛呈懿擔任主持人，邀請支持者同樂。黨慶突破傳統造勢活動，邀請跨世代表演者演出，表演嘉賓包含楊秀卿、胖克兄弟、1976、二本貓、高雄鼓道場、隨性樂團、董事長樂團、大支等。

民進黨文宣部主任王柏鈞介紹，黨慶現場將會有「民主伴桌、世代共參論壇」、由地方創生、小農共同參與的「台灣力市集」、以城市浮洲做為展覽載體，展現民進黨從黨外運動到創黨33年以來世代對話的「民主現場 人物展覽」，以及舞台上邀請許多表演團體，演出每個世代所代表的民主歌曲、象徵民主傳承的歌曲等，歡迎大家一起來共襄盛舉。

民進黨黨慶大咖來賓是外界關注焦點，其中，前總統陳水扁這次獲得台中監獄准許，預計在下午四點到場。民進黨副秘書長林飛帆受訪時表示，對於資深前輩出席都很歡迎，不過，由於流程安排緊湊，陳水扁不會上台，常在簽書會高歌的他這次也不會獻唱，僅會在現場逛逛攤位、與老朋友敘舊。

除了陳水扁，民進黨主席卓榮泰預計傍晚五點半到場，將會在現場接受媒體訪問，並參觀黨慶相關展覽，預計晚間六點上台致詞。總統蔡英文方面不會出席黨慶活動，但會在全代會上替民進黨切蛋糕歡慶黨的生日，「扁蔡同台」確定無法成真。

前行政院長賴清德與前副總統呂秀蓮等民進黨大咖不會現身黨慶。全代會登場前「蔡賴配」議題再被提起，不過，賴清德27日向媒體表示因為時間不方便，確定不會出席全代會與黨慶，「蔡賴同台」確定破局。

針對賴清德、呂秀蓮缺席全代會與黨慶是否擔心影響團結氣勢，林飛帆強調，日後同台還有機會，不會因為這次的缺席而影響後續的團結。

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