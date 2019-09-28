空中巴士疑遭陸駭客攻擊...耿爽批：不專業、居心叵測！

▲空中巴士A220-300。（圖／空中巴士提供）



記者邱茀濱／綜合報導

法新社日前引述消息人士透露，歐洲飛機製造公司「空中巴士」在過去1年中，4次遭到駭客攻擊，且懷疑此行動可能與中國有關。對此，中國外交部發言人耿爽27日強調，在沒有證據的情況下，就把發起網路攻擊的帽子扣到中國頭上，把髒水潑到中國身上，「這種做法既不專業，也不負責，甚至有點居心叵測。」

法新社日前引述消息人士指出，空中巴士在過去1年中，4次遭到重大網路攻擊，且鎖定的目標皆是空中巴士的供應商，包括英國引擎製造商勞斯萊斯及技術諮詢公司Expleo等，而雖然他們無法證實駭客的身分，但他們都懷疑，這些駭客與中國有關。

▲耿爽。（圖／達志影像／美聯社）



此外，任職航空安全業者「BoostAerospace」的博坦（Romain Bottan）表示，這些攻擊表明駭客正在尋找供應鏈上的弱點，試圖入侵空中巴士的系統。他說，「大公司有很好的保護，因此很難駭入，所以小公司才是較好的下手目標。」

耿爽在例行記者會上被問及「法新社援引安全部門消息稱，空客公司疑似遭受一系列網絡攻擊，並懷疑這與中國政府有關，對此有何評論？」他認為在沒有證據的情況下，有關方面就把網路攻擊的帽子扣到中國頭上，髒水潑到中國身上的做法有點居心叵測。

耿爽明確表示，中國是網路安全的堅定維護者，堅決反對任何形式的網路攻擊，並依法查處、打擊在中國境內或利用中國網路設施發起的駭客攻擊，「我要再次呼籲各方在相互尊重、平等互利的基礎上，通過對話合作來共同應對網路安全的威脅。」

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