LIVE／民進黨全代會登場　「台灣派對」正式吹響進攻2020大選號角

記者黃巈禾／綜合報導

民進黨33周年黨慶及全代會28日登場。根據規劃，全代會除了特別選在創黨地圓山大飯店舉辦外，也邀請資深黨員與總統蔡英文共襄盛舉，另外，黨慶的「台灣派對」則選在中央黨部周圍舉行，相關慶祝活動預定從下午3時一路到晚間8時。《ETtoday新聞雲》全程直播。

民進黨第18屆第2次全國黨員代表大會28日下午兩點登場，地點選在創黨地點圓山大飯店，特別深具意義，並由立委劉世芳、張宏陸擔任主持人。此次全代會以「2020、世代共贏」為主題，同時也是為了2020大選所進行的首場大造勢，在這場正式吹響進攻號角的活動中，也邀請了資深黨員們與總統蔡英文、黨主席卓榮泰一同共襄盛舉。

▲蔡英文出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

黨慶方面，民進黨今年主題為「台灣派對」，英文為Party in Taiwan，則有台灣政黨與派對的雙關意義。地點選在黨部周圍北平東路封街進行，從下午2時到晚間8時結束，由市議員張之豪、林智鴻、發言人薛呈懿擔任主持人，邀請支持者同樂。

民進黨與台灣民主發展史有密不可分的關係。此次黨慶的舉辦，以台灣為主題，民主為精神，邀請不同世代共同參與。剛加入民進黨、最年輕的黨副秘書長林飛帆特別與91歲的第一代資深黨員朱阿嬤（朱謝緩鄉）同框宣傳，拍攝黨慶宣傳影片。

▲余天出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

此外，黨慶突破傳統造勢活動，邀請跨世代表演者演出，表演嘉賓包含楊秀卿、胖克兄弟、1976、二本貓、高雄鼓道場、隨性樂團、董事長樂團、大支等，卓榮泰也將上台致詞喊話。

值得注意的是，前總統陳水扁這次預計出席「台灣派對」黨慶活動，已經獲得中監同意，不過，不會跟只現身全代會的蔡英文同台。

▲余天出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

民進黨副秘書長林飛帆受訪時表示，對於所有的資深前輩都很歡迎，難得機會與大家一起互動，現場因為是軟性活動，陳水扁將不會上台，只會在現場逛逛攤位、與老友敘舊。

▲林佳龍出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲游錫堃出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲徐國勇出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

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