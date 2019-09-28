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柯文哲強調「政府的錢是人民血汗錢」　預算執行率77%有改善空間

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▲▼柯文哲強調精實管理「政府的錢就是人民的血汗錢」。（圖／取自柯文哲臉書）

▲柯文哲強調精實管理「政府的錢就是人民的血汗錢」。（圖／取自柯文哲臉書）

記者林彥臣／綜合報導

柯文哲在臉書上PO文談到「精實管理」的重要性指出，去年台北市的資本門預算執行率是77%，還有很大的進步空間，政府的錢都是人民的血汗錢，如果不能好好運用，造成的浪費會比貪污更嚴重。

柯文哲表示，最近，大家在網路上流傳台北市政府的預算執行率突破8成，高居全台灣第一名，而且還領先第二名數字將近一倍，事實上，這只是中央針對基礎設施進行補助的預算執行率，並不是台北市政府整年度的預算，規模大約只有12億元，跟一年總預算高達1650億元的北市府總預算比較起來，是小巫見大巫。去年，台北市政府的資本門預算執行率是77%，還有很大的改善空間。

柯文哲說，其實，所謂的「精實管理」，不管是市府的錢，還是中央的補助，都應提升行政效率，而不是編了預算、要了補助，最後整個計畫就像海濤法師的名言「你的眼睛業障重，一切都是假的」。

柯文哲舉出實際案例，催收款前五名、預算執行率倒數五名、要追加預算的、反正有問題的，都要早上七點半的市長室會議報告，其實大家知道需要報告，問題就先少掉一半了，這就是風行草偃的重要性。長官如果自己不在意，就難以改變公務體系的行政效率。

柯文哲表示，只要Google「預算執行率」看新聞，就會發現上至中央各部會，下至地方政府，通通都有預算執行率低落的問題，尤其是前瞻計畫，有些執行率甚至不到2成，這也證明過去我的一句話，「如果不改善政府效能，逕行擴大公共支出，只是製造更大的浪費」。

柯文哲最後強調，政府的錢都是人民的血汗錢，如果不能好好運用，造成的浪費會比貪污更嚴重，這就是為什麼我一再強調「國家治理」、「精實管理」的重要性。

網友回應柯文哲的PO文表示，「沒用的下一屆藍綠市長一樣幫你敗光~貪光光，污光光」、「全班都不及格，獨獨你考了82分？難怪你那麼討人厭。」、「有智商，有科學信念，不被意識形態耽誤的市長。」、「踏實而效率的施政，謝謝所有台北市公務員！」、「就是你，全班幾乎都考50分以下，考什麼77分，害大家不能調分all pass，真的欠人用選票制裁」。

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