沒陸客斷命！三重商旅熄燈砸房、潑漆成廢墟　房東損失3千萬

▲三重享趣商旅170間房遭砸毀、潑漆，損失3千萬元。（圖／記者陳豐德攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區的「享趣商旅」26日疑因產權糾紛突遭砸店，飯店內170多間房、走廊、地板全遭潑漆、噴漆，每個要架價值3萬元的電子鎖也遭砸毀，讓房東「東暘企業」損失逾3千萬元；東暘企業楊特助指控，承租的「僖瑞飯店公司」疑資金短缺，拒付租金且放話「給4千萬就和平轉移」，己方不從，不料26日晚間趕至已被毀成廢墟，目前警方獲報正在偵辦當中。

3星級飯店「享趣商旅」坐落在新北市三重成功路，登記負責人為「僖瑞飯店」的陳侯來春，飯店以接待陸客來台團為主，內部及電梯到處可以看到簡體標語，自從8月陸客來台突然喊卡之後，商旅命脈被拔生意頓失5成，損失高達約千萬元。

房東「東暘企業」楊特助表示，僖瑞6月簽訂「2年租約」時，就未履約給2個月押金，且9月開始疑似因為不堪虧損，突然不付租金187萬元，並向己方表示要降租、10年內不得漲租等要求遭拒，僖瑞飯店一方竟提出「給4千萬就和平轉移」，特助痛斥「對方違約不付租金，還要我們房東給他4千萬？」後來僖瑞還自砍價成2500萬元，說「這是我們最大的誠意了」，讓他們哭笑不得。

▼僖瑞飯店方要求拿4千萬後搬走，後來自降價為2500萬。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼飯店內一樓大廳用餐區牆壁遭噴漆，櫃台全被砸毀。（圖／記者陳豐德攝）



就在確認僖瑞飯店無意承租後，東暘告知將在27日下午進行點交收回，沒想到前一天承租方一早就突襲飯店內開始搬家，將各房間的電視、冰箱等物全都搬離，並找來搬家公司，直到特助等人接獲通知趕抵時，發現已經人去樓空，更可惡的是包含大廳及3至9樓共170幾間房幾乎全毀。

案發後《ETtoday新聞雲》記者直擊現場，發現每間房內地板全被潑上點點白漆，牆壁則充滿藍、紅色噴漆的塗鴉，部分檯燈、洗手台也被砸毀，幾乎帶不走的東西皆被毀損；此外每間房外的電子感應鎖單價就3萬元，飯店170間房門全被砸壞，光是維修門鎖就破400萬，全飯店維修金額將破3千多萬元。

三重警方接獲報案後，通知搬家公司2人到案說明，據查證承租方強調飯店粉刷、電子門鎖、地毯等物皆是他們新添購，產權本就屬於他們，且電子門鎖安裝還有紀錄，質問「就算是我們弄的，弄壞自己東西有罪嗎？」但由於監視系統全被拔走，當日究竟是誰損毀飯店內物品仍待查證；房東方則表示產權皆為地主所有，且依照雙方簽訂合約，須待2年約滿才能搬走電視等動產，稱「這是竊盜行為！」搬家公司2人由律師陪同到案後雖否認，警方仍依毀損罪嫌送辦，並將進一步調查。

對此記者求證「僖瑞飯店」的董事陳怡璇，她僅表示「這個東西轉法律途徑，因為這是有問題的，因為我覺得他們是詐騙集團。」後續持續去電及簡訊詢問都未獲得回應。

▼飯店內清掃人員清理地板油漆。（圖／記者陳豐德攝）



▼電子感應門鎖價值3萬元全遭砸毀。（圖／記者陳豐德攝）



▼東暘企業楊特助痛斥對方違約在先，還敢開口拿4千萬元。（圖／記者陳豐德攝）



▼搬家公司派遣2台車輛來回多趟搬空飯店動產。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼股東會內詳載因陸客不來不堪虧損，飯店於10月要歸還房東。（圖／記者陳豐德翻攝）



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