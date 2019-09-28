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日本《國防白皮書》降級南韓盟友重要性　升級中國威脅度

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▲▼獨島（日本稱竹島）。（圖／南韓國防部）

▲日本在國防白皮書中提及竹島（韓稱獨島），引發南韓抗議。（圖／南韓國防部）

記者林彥臣／綜合報導

日本防衛相河野太郎27日在內閣會議上報告了2019年版《防衛白皮書》，將南韓的排序從2018年版中第二降至第四，並且提到若竹島上空發生衝突事件，航空自衛隊可能緊急出動戰機；另外將中國的軍力放在僅次於美國的第2名，北韓則被擠到第3名，顯然中國比北韓更被視為日本的主要威脅。

▲▼ 出雲號護衛艦。（圖／翻攝海上自衛隊官網）

▲海上自衛隊「準航母」出雲號。（圖／翻攝海上自衛隊官網）

在安保合作章節，白皮書將南韓放在澳洲、印度及周邊國家、東盟（ASEAN）之後進行介紹，其中列舉了2018年發生的火控雷達照射等懸而未決的問題，批評「負面的應對等已對日韓防衛合作與交流造成影響」。在此基礎上白皮書還介紹「將繼續要求妥善應對」。

▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲解放軍遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

《共同社》分析《防衛白皮書》提及中國的部分指出，中國正在廣泛且迅速地加強軍力的質與量。2019年6月「遼寧號」航母通過沖繩本島和宮古島之間的海域開赴太平洋，航空戰力的活動在日本海趨於頻繁，中國在南海推進軍事基地化，此外還發生了中國海軍艦等靠近、妨礙航行中的美海軍艦船的事例，中國可能正企圖擴大以軍事為首的存在感和提升作戰能力，對於其單方面改變現狀和進一步推進既成事實化的行為，「我國抱有嚴重關切」。

針對南韓的部分分析指出，《防衛白皮書》如實地反映出日韓安保合作陷入停滯的現狀，防衛省鑑於南韓決定廢棄日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA），對韓國的不信任感加劇，在火控雷達照射等問題上，日方呼籲韓方妥善應對，但找不到朝向突破口打開局面的辦法。

分析也指出，日韓關係嚴重惡化可能會使美日韓對持續發射彈道飛彈的北韓快速反應的態勢出現破綻，此外還可能會給在東亞謀求擴大軍事影響力的中國和俄羅斯以可乘之機，存在造成地區形勢更加不穩定的危險性。

南韓方面卻對日本《國防白皮書》內容提出強烈抗議，南韓外交部和國防部27日發布消息稱，關於日本政府公佈的2019年版《防衛白皮書》獨島（日稱竹島）標記為固有領土等問題，已分別召見首爾的日本大使館公使和武官並提出強烈抗議。

▲▼「廣開土大王級」（KDX-1）驅逐艦。（圖／取自維基百科）

▲火控雷達照射事件的主角「廣開土大王級」（KDX-1）驅逐艦。（圖／取自維基百科）

南韓國防部方面也重申，關於去年底發生的南韓海軍驅逐艦對日本海上自衛隊巡邏機照射火控雷達問題，以及海自取消邀請南韓參加國際閱艦式，這些情況都「存在單方面主張和把責任轉嫁給韓方的表述。對此深表遺憾，強烈要求更正」。

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