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影／NASA發布新影片　模擬呈現高清黑洞

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▲呈現橘紅色的吸積盤纏繞著黑洞。（影／youtube／VideoFromSpace

實習記者崔子柔／綜合報導

今年4月，人類有史以來拍到的第一張「黑洞照片」由「事件視界望遠鏡（EHT）」團隊公布，但對一般人來說這張照片非常模糊，讓人意猶未盡。美國太空總署（NASA）26日發布一支模擬影片，讓大家可以觀賞動態高解析度的黑洞。

影片中，包覆在黑洞外側的橘紅色環狀物叫作「吸積盤」（accretion disk），由星塵、氣體等物質形成，當吸積盤將被吸入黑洞時，會以接近光的速度繞圈，粒子激烈的撞擊便會將X光及伽瑪射線以可見光的形態釋放，而科學家就可以由此接收、間接觀測黑洞。

由於都卜勒集束效應（doppler beaming），從側面看時，吸積盤從左側流近觀測者的發光氣體較亮，右側流遠的較暗。從正面看時，因為這些物質都沒有朝我們的方向移動，光線差距就會消失。另外，吸積盤上下隆起的地方是位在黑洞的背面，因為黑洞有強大的重力使光線扭曲，形成重力透鏡效應（gravitational lensing）。

內側由多道環構成的細線稱為光子環（photon ring），因為影片中模擬的黑洞是球形，光子環在任何角度觀測也都接近圓形，它們是光在環繞黑洞兩次、三次，或者更多次之後還沒被吸入，才可以被人觀測到的扭曲影像。

而在光子環內部的是黑洞的陰影（black hole’s shadow），這個範圍大小約是「事件視界」的兩倍大。「事件視界」也稱作黑洞邊界，是在進入黑洞前所能傳遞資訊的臨界點，只要越過這個邊界，任何資訊都不可能傳遞到黑洞外的宇宙。

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