　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不用出國！日本、瑞士冰河鐵道便當11月登台　排隊款一次吃滿

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼JR東日本2017年帶來日本熱銷50年的雞肉便當。（資料圖／記者賴文萱攝）

▲JR東日本2017年帶來日本熱銷50年的雞肉便當。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵一年一度的「鐵路便當節」將在11月1日至4日登場，台鐵將邀請5個國家的鐵道公司共同參展，地點選在交通相當便利的台北車站大廳，只要在4天展期中的10時至19時路過就能買到。據了解，今年共邀集來自日本、瑞士、斯里蘭卡等16家鐵道業者，讓大家不用出國搭鐵路，就能一次把各國的排隊款、特製款便當吃好吃滿。

本次鐵路便當節邀請日本13家、瑞士1家，斯里蘭卡1家鐵道公司共襄盛舉，更邀請到法國白朗峰特快車。其中，日本有來自國內最大製供鐵路便當廠商—「淡路屋」，關西最大鐵道公司—近畿鐵道也會與已經進駐台灣的同集團餐飲品牌一同來參展。

請繼續往下閱讀...

今年以「移動的美好」為主題，將「鐵道旅遊」納入展售項目，讓民眾直接在鐵路便當節活動現場，就能買到日本各路鐵道周遊券，台鐵也將有各種優惠配套方案，讓民眾悠遊台灣。

▲▼第5屆鐵路便當節。（圖／翻攝自官網）

▲鐵路便當節去年停辦，今年再次舉辦。（圖／翻攝自官網）

台鐵表示，鐵路便當節免費入場，民眾經過、路過台北車站都可以一同參與盛事，預計營業額可以突破以往，活動期間，更為參展民眾準備了相當多的小驚喜，如跨業合作的紀念包裝飲品，以及由設計師林正達所構思的四款電子票證，歡迎大家一起享受「移動的美好」。

身為主辦單位的台鐵，這次也將聚集全台5家餐務單位一起展售，包含台北餐廳、台中餐廳、高雄餐廳、七堵餐務室、
花蓮餐務室；來自日本的鐵道業者共有15家，包含東日本旅客鐵道、京濱急行電鐵、西武鐵道、東武鐵道、一畑電車
道南漁火鐵道、近畿日本鐵道、肥薩橙鐵道、天龍濱名湖鐵路、青森鐵道、銚子電氣鐵道、信濃鐵道、淡路屋。

此外，參展單位還有瑞士馬特洪峰聖哥達鐵路 （瑞士冰河列車）、法國白朗峰特快車，以及台灣在地業者福井食堂、鬍鬚張、炸鷄大師，其他特色單位還有林務局的里山便當、運務處的藍皮一日券，讓本次的鐵路便當節更添話題性。

ET快訊
台灣一家三口沖繩自駕撞對向車　50歲女「頭部重創」一小時後不
北北基宜炸豪大雨！米塔颱風今生成　路徑曝「週一擦身撩東北」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不用出國！日本、瑞士冰河鐵道便當11月登台　排隊款一次吃滿

北北基宜炸豪大雨！米塔颱風今生成「週一擦身撩東北」　水灌北台再4天

外送員下雨天送120元餐…攤手慘收「50個1元」被辱氣炸：他是月底窮

準米塔颱風關鍵48小時！恐快速增強「逼台大轉彎」　下周甩大雨

快訊／大雷雨來襲！氣象局示警大台北「強灌2小時」　4縣市續發豪雨特報

翠綠森林亮起浪漫燈光　驅走你內心深處的迷霧

小琉球五爪貝遭盜採　潛友：沒有貝類、海龜小島還剩下什麼？

買899元水梨忘在手推車上⋯好市多「一秒出手救」超暖補送被讚爆

台灣黑熊出沒台東利稻　幼熊闖雞舍偷吃雞

獨／清大再爆A流群聚「停課2天」！經濟系6例確診5人…都是迎新營隊員

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

宜蘭抄表員遇家犬狂吠爆氣5連踹 疑催油門想衝撞...他反駁：狗先咬

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

板橋阿北手工小禮服爆紅遭冒用 林哲慧樂觀笑回：他賣得好就好！

「我腦袋沒有壞掉！」　韓：不會成立一個部門去開採石油

鄧倫不爽「打手沒吹犯規」　球場發飆怒嗆裁判：你看不到嗎！

遇到大肥鵝氣噗噗逆向擋車！驅趕反被追...網笑：檢舉牠XD

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

88歲日籍婆婆來台尋「童年回憶」　台灣警暖心陪同！她燦笑：好親切

不用出國！日本、瑞士冰河鐵道便當11月登台　排隊款一次吃滿

北北基宜炸豪大雨！米塔颱風今生成「週一擦身撩東北」　水灌北台再4天

外送員下雨天送120元餐…攤手慘收「50個1元」被辱氣炸：他是月底窮

準米塔颱風關鍵48小時！恐快速增強「逼台大轉彎」　下周甩大雨

快訊／大雷雨來襲！氣象局示警大台北「強灌2小時」　4縣市續發豪雨特報

翠綠森林亮起浪漫燈光　驅走你內心深處的迷霧

小琉球五爪貝遭盜採　潛友：沒有貝類、海龜小島還剩下什麼？

買899元水梨忘在手推車上⋯好市多「一秒出手救」超暖補送被讚爆

台灣黑熊出沒台東利稻　幼熊闖雞舍偷吃雞

獨／清大再爆A流群聚「停課2天」！經濟系6例確診5人…都是迎新營隊員

台灣一家三口沖繩自駕撞對向車　50歲女「頭部重創」一小時後不治

羅志祥免錢飲料狂喝7杯　孫德榮轟他太俗氣...「一輩子輸給王力宏」！

幕後／「英仁再配」呼聲起：蔡英文應選老搭檔在穩定中求勝利

民進黨33周年黨慶盛大如演唱會！陳水扁獲中監放行出席

不用出國！日本、瑞士冰河鐵道便當11月登台　排隊款一次吃滿

《富比士》設計師陳安琪新作！限量「龍騰包」台幣4000元就能入手

還沒決定當副手　賴清德：10月赴美「和蔡賴配無關」

陸復交吉里巴斯「助蔡英文連任」？　王毅：這什麼邏輯

吉里巴斯與大陸復交！承諾「斷絕與台灣任何外交關係」

摯友去看獸醫…汪皺眉好緊張　門口苦等「要活著回來喔！」

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

生活熱門新聞

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

準米塔恐快速增強轉彎　下周甩大..

即／大雷雨來襲！氣象局：雙北下..

結完帳搞丟高價水梨　好市多「補..

遭學長硬上！她已變人妻…淚原諒

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術..

人夫被硬塞「12年中古車」下場..

婆婆包三餐！媳婦驚：柚子長不一..

4歲弟被關車上喊救命　她熱心報..

外送員「手爆血」繼續趕路！他秒..

北北基宜炸豪大雨　米塔颱風今生..

10/1上路！「15項交通新制..

2歲以下需坐後向式座椅　109..

末4碼相同！姐一看「幸運鐵支」..

更多熱門

相關新聞

台鐵隱瞞煞車皮噴飛　黃國昌批林佳龍包庇

普悠瑪事故將滿週年，時代力量立委黃國昌27日於立法院質詢時指出，普悠瑪軔塊（列車閘瓦，煞車皮）會在行駛中崩落、噴飛脫落，但僅記錄在駕駛人交接表上，未呈現在維修記錄表中，痛批台鐵刻意隱瞞資料、交通部長林佳龍包庇。對此，林佳龍回應「我拒絕你說我包庇」，如果有記錄在正確地方交通部給予肯定，錯的地方則會要求改正。

台鐵四腳亭=雙溪電車線故障　影響26列次

尤振仲淚基層悲哀　台鐵駁「絕無不公」

普悠瑪董小羚挺尤振仲！批台鐵沒誠意

尤振仲痛哭「為什麼走的不是我？」

關鍵字：

鐵路便當節台鐵鐵道便當

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

Joeman開箱氣炸鍋出包！　廠商轟抹黑：極盡羞辱

茶包5分鐘釋116億微塑料顆粒　水蚤亂游！

準米塔恐快速增強轉彎　下周甩大雨

Baby時裝周「頭皮屑沒洗」衰挨罵！

江祖平大時代殺青：最不想跟王瞳對戲

點一瓶礦泉水！他一喝倒地狂吐　送醫食道灼傷

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

蜘蛛人重返漫威宇宙　湯姆霍蘭德回應

快訊／吉里巴斯與大陸建交　總統馬茂親飛紐約

韓國瑜小時候打電動？四叉貓打臉

世界最毒蛇出沒　墨爾本蛇爆發季

藍營女議員指公然猥褻！呱吉翻法條回應

最狂上學記　他開曳引機到校讀書

更多

最夯影音

更多

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

宜蘭抄表員遇家犬狂吠爆氣5連踹 疑催油門想衝撞...他反駁：狗先咬

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

板橋阿北手工小禮服爆紅遭冒用 林哲慧樂觀笑回：他賣得好就好！

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面