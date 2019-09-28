不用出國！日本、瑞士冰河鐵道便當11月登台　排隊款一次吃滿

▲JR東日本2017年帶來日本熱銷50年的雞肉便當。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵一年一度的「鐵路便當節」將在11月1日至4日登場，台鐵將邀請5個國家的鐵道公司共同參展，地點選在交通相當便利的台北車站大廳，只要在4天展期中的10時至19時路過就能買到。據了解，今年共邀集來自日本、瑞士、斯里蘭卡等16家鐵道業者，讓大家不用出國搭鐵路，就能一次把各國的排隊款、特製款便當吃好吃滿。

本次鐵路便當節邀請日本13家、瑞士1家，斯里蘭卡1家鐵道公司共襄盛舉，更邀請到法國白朗峰特快車。其中，日本有來自國內最大製供鐵路便當廠商—「淡路屋」，關西最大鐵道公司—近畿鐵道也會與已經進駐台灣的同集團餐飲品牌一同來參展。

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今年以「移動的美好」為主題，將「鐵道旅遊」納入展售項目，讓民眾直接在鐵路便當節活動現場，就能買到日本各路鐵道周遊券，台鐵也將有各種優惠配套方案，讓民眾悠遊台灣。

▲鐵路便當節去年停辦，今年再次舉辦。（圖／翻攝自官網）

台鐵表示，鐵路便當節免費入場，民眾經過、路過台北車站都可以一同參與盛事，預計營業額可以突破以往，活動期間，更為參展民眾準備了相當多的小驚喜，如跨業合作的紀念包裝飲品，以及由設計師林正達所構思的四款電子票證，歡迎大家一起享受「移動的美好」。

身為主辦單位的台鐵，這次也將聚集全台5家餐務單位一起展售，包含台北餐廳、台中餐廳、高雄餐廳、七堵餐務室、

花蓮餐務室；來自日本的鐵道業者共有15家，包含東日本旅客鐵道、京濱急行電鐵、西武鐵道、東武鐵道、一畑電車

道南漁火鐵道、近畿日本鐵道、肥薩橙鐵道、天龍濱名湖鐵路、青森鐵道、銚子電氣鐵道、信濃鐵道、淡路屋。

此外，參展單位還有瑞士馬特洪峰聖哥達鐵路 （瑞士冰河列車）、法國白朗峰特快車，以及台灣在地業者福井食堂、鬍鬚張、炸鷄大師，其他特色單位還有林務局的里山便當、運務處的藍皮一日券，讓本次的鐵路便當節更添話題性。