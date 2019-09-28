27歲女忘帶履歷！現場填表「只願提供手機號碼」　面試官秒改口：不缺人了

▲應徵女奇葩行徑，讓面試官秒改口不徵人了。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張嘉晏／綜合報導

「是不是搞錯什麼啊？」有名網友日前遇到一名神奇的應徵女，前來面試時不僅沒有準備好履歷，要求她現場填寫，對方竟然只願意填寫其中一格資訊，讓4千名網友們直喊扯，「憑實力失業」、「她是只認得數字嗎」。

有網友25日在臉書「爆廢公社二館」發文，他表示工廠日前來了一名27歲的女性應徵者，由於對方忘了自己帶履歷過來，他就拿了一張簡單的空白履歷給她現場填。

請繼續往下閱讀...

只見履歷表上有姓名、學歷和工作經歷等基本資料，怎料應徵者卻問原PO「可以只寫電話嗎？」應徵女拒填其他資料，又希望如果有錄取的話雇主可以用電話通知，奇葩舉動讓原PO傻眼，直接要對方離開，「沒缺人了。」

▲這款履歷已是最簡單的款式，應徵者只想留電話就好。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們都看傻表示，「還好沒說留line就好」、「遇過只寫名字的」、「她是只認得數字嗎」、「真的不知現在的求職者腦袋裝什麼」、「靠實力失業」。

不過也有過來人指出，會這樣藏東藏西的通常都有問題，他就遇過個人資料只寫生日和名字的，其他家人資料都不寫，深入了解後才知道原來對方在「跑路」，怕警察找上門來才這樣做。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！



►生火了！連我媽都用到發光

