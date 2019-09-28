米塔颱風「雨最強」時間點曝光！　氣象局：周日發海警

▲菲律賓東方海域的熱帶性低氣壓生成第18號颱風米塔。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者胡順惠／台北報導

位於菲律賓東方海域的熱帶性低氣壓已增強為今年第18號颱風「米塔」（Mitag，米克羅尼西亞提供，女子名）。中央氣象局表示，米塔目前正以時速30公里速度往西北西方向前進，未來北轉角度不夠大，不排除其暴風圈會接觸到台灣陸地，將逐漸朝琉球海面移動，台灣主要受到外圍環流影響，下周一、二（9月30日至10月1日）為北部、東部帶來陣雨或局部大雨。

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▲強風範圍侵襲機率圖顯示以石垣島附近的機率最高，台灣陸地也有5％(深綠)至40％(黃色)被侵襲的機率。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

氣象局預報員李孟軒表示，米塔颱風現在路徑先朝西北到台灣東部海面，再北上往日韓方向前進，主要是外圍環流影響台灣，周日上午不排除發布海上警報，主要影響時間點落在下周一至周二（9月30日至10月1日），氣象局會繼續觀測颱風是否接近台灣。

中央氣象局稍早已針對北北基、宜蘭發布豪大雨特報。李孟軒說，今天仍受東北風影響為主，降雨以大台北及宜蘭地區為主，目前雨勢較大，台北南港今日雨量已經接近200毫米，周日（29日）水氣會比今日少一些，降雨出現空檔，直到颱風下周一至周二接近台灣才會再帶來明顯降雨。

溫度部分，李孟軒指出，從今日至下周二溫度不會有明顯變化，北部、東北部26至28度、其他地區31至33度。

▲氣象局6時針對北北基宜發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

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